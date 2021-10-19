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"Война что ли?". Мэр Оша удивил горожан военным грузовиком

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- Бакыт Басарбек
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Вчера мэр города Ош Алмаз Мамбетов совместно с руководителями городских организаций и учреждений проехался в кузове военного грузовика по улицам южной столицы, дабы проверить состояния городских дорог и тротуаров.

Сообщается, что по итогам мероприятия руководителям соответствующих органов и служб были даны соответствующие поручения.

Пользователи интернета в своих комментариях неоднозначно оценили поездку мэра Оша в кузове военного автомобиля. Кто-то посчитал, что Мамбетов неординарно подошел к решению проблемы дорог, а кто-то в буквальном смысле посмеялся над градоначальником.

"Он бы еще в БТРе проехал бы" или "В следующий раз, наверное, в вертолете полетит смотреть город", написали кыргызстанцы.

Другой пользователь интернета и вовсе удивился военному грузовику. "А на простом автомобиле это нельзя было сделать? Почему военный грузовик? Война что ли?", - задался он вопросом.


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URL: https://www.vb.kg/408143
Теги:
дороги, Ош, автомобили
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