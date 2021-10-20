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Раздутый штат ряда ведомств стоил госбюджету больше 17 миллионов сомов

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- Александра Василькова
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В Минобразования, Минтруда, Минкультуры и Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта число работников было превышено на 108 штатных единиц, таковы выводы проверки Счетной палаты КР.

Самые значительные нарушения обнаружены в Министерстве образования, где вопреки установленным лимитам были дополнительно оформлены 63 позиции технического и младшего обслуживающего персонала. В Министерстве культуры отмечено превышение на 32 сотрудника. В Минтруда и Госагентстве по делам молодежи сверхштатными признаны 9 и 3 позиции соответственно.

"На содержание сверхштатных единиц министерствами и ведомствами в 2020 году из республиканского бюджета израсходовано с учетом выплат в Соцфонд всего 17 миллионов 200,6 тысячи сомов", – сообщает Счетная палата.


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URL: https://www.vb.kg/408160
Теги:
бюджет, проверки, Счетная палата
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