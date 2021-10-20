ГКНБ: За коррупцию задержаны несколько начальников погранслужбы

ГКНБ пресек устойчивую коррупционную деятельность военнослужащих ГПС ГКНБ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что должностные лица контрольно-пропускного пункта "Достук-автодорожный" под покровительством отдельных руководителей погранслужбы на системной основе занимались вымогательством и денежными поборами с пересекающих границу граждан, преимущественно граждан Узбекистана и водителей большегрузных автотранспортных средств.

19 октября 2021 года в ходе оперативно-следственных мероприятий задержаны начальник КПП "Достук-автодорожный" А.Э., начальник УПС ГКНБ по Ошской области Ч.Н., а также первый заместитель директора-начальник Генерального штаба ПС ГКНБ КР К.Б..

Все задержанные водворены в ИВС ГУ ГКНБ по городу Ош и Ошской области.

В настоящее время следствие по делу продолжается, устанавливаются другие обстоятельства и должностные лица, причастные к данным фактам.