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ГКНБ: За коррупцию задержаны несколько начальников погранслужбы

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- Александра Василькова
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ГКНБ пресек устойчивую коррупционную деятельность военнослужащих ГПС ГКНБ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что должностные лица контрольно-пропускного пункта "Достук-автодорожный" под покровительством отдельных руководителей погранслужбы на системной основе занимались вымогательством и денежными поборами с пересекающих границу граждан, преимущественно граждан Узбекистана и водителей большегрузных автотранспортных средств.

19 октября 2021 года в ходе оперативно-следственных мероприятий задержаны начальник КПП "Достук-автодорожный" А.Э., начальник УПС ГКНБ по Ошской области Ч.Н., а также первый заместитель директора-начальник Генерального штаба ПС ГКНБ КР К.Б..

Все задержанные водворены в ИВС ГУ ГКНБ по городу Ош и Ошской области.

В настоящее время следствие по делу продолжается, устанавливаются другие обстоятельства и должностные лица, причастные к данным фактам.


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URL: https://www.vb.kg/408168
Теги:
ГКНБ, Погранслужба, Кыргызстан
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