Канадцы хотят оставить кыргызов с дыркой от бублика

Недавно глава кабмина Акылбек Жапаров поделился с общественностью некоторыми подробностями первого раунда переговоров между Кыргызстаном и канадской компанией Centerra Gold Inc., прошедших в Швейцарии по инициативе канадской стороны.

По словам Жапарова, на переговорах представители Centerra заявили, что готовы оставить рудник Кыргызстану, если Кыргызстан откажется от своих акций в канадской компании. Кыргызстан через госкомпанию "Кыргызалтын" владеет более 26 процентов акций Centerra.

Тот факт, что канадцы сами инициировали переговоры, власти, очевидно, оценивают как победу КР. Однако, если разобраться, то результаты этих переговоров показывают, что канадцы умно и очень профессионально ведут свою игру. Они готовы распрощаться с нами без всяких судебных разбирательств, но на своих условиях. На условиях, которые совершенно не выгодны Кыргызстану и согласиться на них, значит, вчистую проиграть.

После развода с Centerra Кыргызстану останется не только золоторудный рудник, но и куча проблем, связанных с экологией. Очевидно, что при таком раскладе наша республика не сможет рассчитывать на средства фонда по рекультивации, копящиеся в одном из западных банков с начала разработки месторождения Кумтор.

Также не совсем понятно, как долго мы сможем доить нашу "золотую корову", если учесть, что у нас нет данных по дополнительным запасам драгоценного металла, полученных ранее Centerra и позволяющей канадской компании планировать работу рудника до 2030 года.

Для канадцев выход КР из Centerra станет чистейшей победой. Они уже получили максимум прибыли с Кумтора, все проблемы оставляют нам и плюс ко всему будут избавлены от необходимости вести долгие судебные тяжбы.

Впрочем, нельзя исключать и то, что переговоры в Швейцарии были отвлекающим маневром, который канадская сторона использовала, чтобы потянуть время. В Centerra прекрасно осведомлены о том, как часто в КР меняется власть, особенно после выборов в парламент. Возможно, они просто ждут новой революции и других, договороспособных для себя, правителей.

Интересно, что после швейцарских переговоров в информационном поле в части освещения вопроса Кумтора наступил полный штиль: несколько недель никто не вспоминает ни о Тенгизе Болтуруке, ни о доходах компании, ни о том, что Кыргызстан собирается делать дальше в этом отношении. Об этом не говорят ни СМИ, не депутаты. Канадцы со своими переговорами заткнули всех, им сейчас выгодно это молчание.

Выгодно ли это затишье кыргызам? Конечно, нет. Получается, что власть сегодня не использует Кумтор, как важную политическую победу, приведшую к ее становлению и закреплению. Хотя именно решение проблемы крупнейшего золоторудного месторождения - это основа всех успехов правящего режима.

В принципе, сегодня все прекрасно понимают, что все заявки Акылбека Жапарова на финансовый прорыв к концу года связаны именно с проектом Кумтор. И если совершить чудо не получится, то это станет грандиозным провалом, который даст в руки нынешней оппозиции, наверное, самый крупный козырь против президента и его команды.

Стране, собирающейся отстаивать свои интересы в арбитраже, также невыгодно молчать о Кумторе. Наоборот, необходимо усилить освещение этой темы. Важно давать качественную, аналитическую информацию, которая позволит разобраться в вопросах взаимоотношений канадцев и Кыргызстана любому желающему.

Нам четко нужно выстраивать линию своей будущей защиты, в том числе через СМИ, нужно открыто озвучивать конкретные требования кыргызского правительства, народа, и методично раскрывать все аспекты преступной деятельности канадской компании, тридцать лет беззастенчиво грабившей кыргызский народ и разрушавшей экологию.

То, что Centerra предлагает нам сегодня – это всего лишь дырка от бублика, который сами канадцы еще долго будут доедать, поскольку, согласившись на их условия, мы фактически откажемся от доли в месторождениях, купленных за золото Кумтора.