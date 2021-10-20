Политические партии выдвинули 1 тысячу 46 кандидатов

Завершилось представление уполномоченными представителями политических партий соответствующих документов для регистрации списков кандидатов по единому избирательному округу, сообщает пресс-служба Центризбиркома.
Согласно законодательству, политическая партия по единому избирательному округу выдвигает список кандидатов в количестве, не превышающем 54 кандидата, при этом обязана учесть представительство:
Список кандидатов, выдвинутый политической партией и заверенный подписью и печатью политической партии, представляется в Центральную избирательную комиссию.
После представления списка кандидатов в Центральную избирательную комиссию его состав и порядок размещения в нем кандидатов не могут быть изменены.
В случае выбытия кандидата из списка кандидатов порядковый номер выбывшего кандидата восполнению другим кандидатом из списка не подлежит.
Списки предоставила 21 политическая партия. Общее количество выдвинутых кандидатов составляет – 1 046 кандидатов. Из них 669 – мужин, 377 – женщин.
Лиц с инвалидностью выдвинуто 46 кандидатов, 189 кандидатов – лица другой национальности, 267 кандидатов – не старше 35 лет.
До 29 октября 2021 года Центральная избирательная комиссия будет осуществлять проверку поданных документов на соответствие законодательству.