Политические партии выдвинули 1 тысячу 46 кандидатов

Завершилось представление уполномоченными представителями политических партий соответствующих документов для регистрации списков кандидатов по единому избирательному округу, сообщает пресс-служба Центризбиркома.

Согласно законодательству, политическая партия по единому избирательному округу выдвигает список кандидатов в количестве, не превышающем 54 кандидата, при этом обязана учесть представительство:

не более 70 процентов кандидатов одного пола, при этом разница очередности в списках кандидатов женщин и мужчин, выдвинутых от политических партий, не должна превышать трех позиций; не менее 15 процентов кандидатов не старше 35 лет, при этом не менее 3 кандидатов из них должны быть включены в список первых 25 кандидатов; не менее 15 процентов кандидатов, имеющих различную этническую принадлежность, при этом не менее 3 кандидатов из них должны быть включены в список первых 25 кандидатов; не менее 2 кандидатов - лица с ограниченными возможностями здоровья, при этом один из них должен быть включен в список первых 25 кандидатов.

Список кандидатов, выдвинутый политической партией и заверенный подписью и печатью политической партии, представляется в Центральную избирательную комиссию.

После представления списка кандидатов в Центральную избирательную комиссию его состав и порядок размещения в нем кандидатов не могут быть изменены.

В случае выбытия кандидата из списка кандидатов порядковый номер выбывшего кандидата восполнению другим кандидатом из списка не подлежит.

Списки предоставила 21 политическая партия. Общее количество выдвинутых кандидатов составляет – 1 046 кандидатов. Из них 669 – мужин, 377 – женщин.

Лиц с инвалидностью выдвинуто 46 кандидатов, 189 кандидатов – лица другой национальности, 267 кандидатов – не старше 35 лет.

До 29 октября 2021 года Центральная избирательная комиссия будет осуществлять проверку поданных документов на соответствие законодательству.