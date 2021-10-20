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Политические партии выдвинули 1 тысячу 46 кандидатов

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- Александра Василькова
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Завершилось представление уполномоченными представителями политических партий соответствующих документов для регистрации списков кандидатов по единому избирательному округу, сообщает пресс-служба Центризбиркома.

Согласно законодательству, политическая партия по единому избирательному округу выдвигает список кандидатов в количестве, не превышающем 54 кандидата, при этом обязана учесть представительство:

  1. не более 70 процентов кандидатов одного пола, при этом разница очередности в списках кандидатов женщин и мужчин, выдвинутых от политических партий, не должна превышать трех позиций;
  2. не менее 15 процентов кандидатов не старше 35 лет, при этом не менее 3 кандидатов из них должны быть включены в список первых 25 кандидатов;
  3. не менее 15 процентов кандидатов, имеющих различную этническую принадлежность, при этом не менее 3 кандидатов из них должны быть включены в список первых 25 кандидатов;
  4. не менее 2 кандидатов - лица с ограниченными возможностями здоровья, при этом один из них должен быть включен в список первых 25 кандидатов.

Список кандидатов, выдвинутый политической партией и заверенный подписью и печатью политической партии, представляется в Центральную избирательную комиссию.

После представления списка кандидатов в Центральную избирательную комиссию его состав и порядок размещения в нем кандидатов не могут быть изменены.

В случае выбытия кандидата из списка кандидатов порядковый номер выбывшего кандидата восполнению другим кандидатом из списка не подлежит.

Списки предоставила 21 политическая партия. Общее количество выдвинутых кандидатов составляет – 1 046 кандидатов. Из них 669 – мужин, 377 – женщин.

Лиц с инвалидностью выдвинуто 46 кандидатов, 189 кандидатов – лица другой национальности, 267 кандидатов – не старше 35 лет.

До 29 октября 2021 года Центральная избирательная комиссия будет осуществлять проверку поданных документов на соответствие законодательству.


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URL: https://www.vb.kg/408180
Теги:
выборы, парламент, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, #Выборы2021
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