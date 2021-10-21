Facebook оштрафовали на 70 миллионов долларов

Британский антимонопольный регулятор оштрафовал Facebook на 70 миллионов долларов за отказ сотрудничать с надзорными органами, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.

По данным управления по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA), дело связано с приобретением Facebook в 2020 году сервиса анимированных изображений Giphy. Антимонопольный надзорный орган заявил, что корпорация не предоставила полную информацию о сделке, а также проигнорировала многие предупреждения, совершив серьезное нарушение.

Британский регулятор назвал ситуацию первым случаем, когда "компания нарушила предписание, сознательно отказавшись сообщить всю необходимую информацию".

"Мы предупреждали Facebook, что отказ предоставить нам информацию является нарушением правил, но даже после проигрыша в двух независимых инстанциях компания продолжала уклоняться от исполнения своих юридических обязанностей", - отметили представители регулятора.

Компании, как отмечается, не обязаны получать одобрение CMA перед тем, как завершить сделку по купле-продаже. Однако в том случае, если они решают пойти на слияние, управление может остановить их, если в результате объединения могут пострадать потребители и необходимо расследование сделки.

Facebook со своей стороны отрицает умышленное нарушение правил.

Корпорация приобрела платформу Giphy за 400 миллионов долларов в мае прошлого года, чтобы синхронизировать ее со своей социальной сетью Instagram.

Ранее компания Facebook объявила о расширении своей деятельности в Европейском союзе для разработки собственной версии "интернета будущего". Сообщалось, что компания также планирует изменить свое название.