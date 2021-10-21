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Жапаров: Теперь акимы будут отвечать головой за нерешенные проблемы

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Теперь акимы будут отвечать головой за нерешенные проблемы на местах, заявил сегодня на Совете глав органов местного самоуправления и местных государственных администраций президент Садыр Жапаров.

По словам главы государства, он сегодня подписал закон "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления".

"Теперь у вас не будет оправданий. Этим законом вам передаются ряд полномочий, которые способствуют решению вопросов на местах. Районные руководители, меняйте методы управления и работайте. Теперь обращения граждан будут восприниматься как недостатки местных властей, и будут приняты соответствующие меры", - сказал Жапаров.

Президент также обратил внимание, что обращение гражда нза последнее время увеличилось вдвое.

"Если за 10 месяцев 2020 года в Администрацию президента поступило 580 обращений, то за 9 месяцев 2021 год уже поступило 10,5 тысяч. обращений. Это показывает, что вопросы не решаются на местах своевременно. Чиновники халатно относятся к проблемам жителей. Нужно прекратить такое отношение. Как вы все знаете, пока госуправление не пойдет правильным путем, любая другая отрасль не будет развиваться. Я пришел к этому времени, когда я посещал регионы и встречался с народом. Результаты реформ, которые осуществляются в разных областях, не доходят до простых граждан", - заявил глава государства.

Источник: akipress.org


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URL: https://www.vb.kg/408225
Теги:
аким, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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