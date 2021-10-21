Садыр Жапаров: Безопасность каждого государства начинается с охраны границ

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 21 октября, принял участие в церемонии передачи боевой техники Пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Глава государства поздравил военнослужащих Пограничной службы с получением техники и отметил важность улучшения материально-технической базы Вооруженных сил для обеспечения безопасности граждан, страны и охраны государственных границ.

"Если на границе будет спокойно, она будет под защитой, то и граждане смогут спокойно спать. Если граница ослаблена, а у пограничников нет необходимого материально-технического обеспечения, то нельзя говорить о стабильности в стране. Безопасность и стабильность каждого государства начинается с охраны границ", - сказал Садыр Жапаров.

Президент подчеркнул, что проведена инвентаризация техники Вооруженных сил Кыргызстана, вся техника, вышедшая из строя, будет обновлена весной следующего года.

"Это не подготовка к конфликту, а подготовка к тому, чтобы сохранить безопасность нашей страны. Мы никогда за 30 лет ни разу не начинали конфликт с кем-либо, не захватывали чужие территории с оружием в руках. И впредь такого не будет. Но если будут попытки захватить наши территории, то ответ будет жестким", - заявил Садыр Жапаров, добавив, что улучшается материально-техничес? ?ое обеспечение не только Пограничной службы, но и Министерства обороны КР и Министерства внутренних дел КР.

Глава государства выразил благодарность военнослужащим Кыргызстана за службу, несмотря на сложности в течение последних 30 лет.

Президент Садыр Жапаров добавил, что в следующем году планируется повышение заработной платы пограничников.

"Государство обязуется обеспечить военнослужащих достойной оплатой труда. Ваша задача – обеспечить безопасность и спокойствие наших граждан", - заключил Садыр Жапаров.