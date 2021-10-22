Десять самовольно построенных многоэтажэк выявлено Госстроем в Оше

Управлением по архитектурно-строительному контролю Госстроя по городу Ошу выявлено самовольное строительство десять объектов, сообщает пресс-служба ведомства

Все десять выявленных самовольных строений являются объектами жилого назначения. Строительные компании осуществляют строительно-монтажные работы без соответствующих разрешительных градостроительно-архитектурных документаций. В связи с чем управлением по архитектурно-строительному контролю Госстроя предприняты необходимые меры и направлены в соответствующие службы и правоохранительные органы для принятия законного решения.

Список незаконных объектов: