Десять самовольно построенных многоэтажэк выявлено Госстроем в Оше

Управлением по архитектурно-строительному контролю Госстроя по городу Ошу выявлено самовольное строительство десять объектов, сообщает пресс-служба ведомства
Все десять выявленных самовольных строений являются объектами жилого назначения. Строительные компании осуществляют строительно-монтажные работы без соответствующих разрешительных градостроительно-архитектурных документаций. В связи с чем управлением по архитектурно-строительному контролю Госстроя предприняты необходимые меры и направлены в соответствующие службы и правоохранительные органы для принятия законного решения.
Список незаконных объектов:
- ОсОО "Бизнес Хаус кж" - начаты земляные работы под строительство многоэтажного жилого дома по ул. Шакирова, 149;
- ЧП Бекмурзаев Айбек - начаты земляные работы под строительство многоэтажного жилого дома по ул. Алиева, 99;
- ОсОО "Эрбол Строй Сервис" - начаты земляные работы под строительство многоэтажного жилого дома по ул. Артыкова, 89;
- ОсОО "Эмаком" - ведется строительство первого блока многоэтажного жилого дома по ул. Ашимахунова б/н;
- ОсОО "Арматура Курулуш" - строительство многоэтажного жилого дома по ул. Салиева, 14-а;
- ОсОО "Строй Инвест Ком" - строительство многоэтажного жилого дома по ул. Жийделик;
- ОсОО "Сулайман групп" - строительство многоэтажного жилого дома из трех блоков по ул. Гастелло, 1,2.3 – Кермен-Тоо;
- ОсОО "Сапат Глобал" - начаты земляные работы под строительство многоэтажного жилого дома по ул. Бадыгина б/н;
- ОсОО "Бизнес Хаус кж" - начаты земляные работы под строительство многоэтажного жилого дома по адресу Туран - ДОССАФ;
- ОсОО "Эмаком" - ведется строительство второго блока многоэтажного жилого дома по ул. Ашимахунова б/н.