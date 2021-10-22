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Десять самовольно построенных многоэтажэк выявлено Госстроем в Оше

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- Александра Василькова
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Управлением по архитектурно-строительному контролю Госстроя по городу Ошу выявлено самовольное строительство десять объектов, сообщает пресс-служба ведомства

Все десять выявленных самовольных строений являются объектами жилого назначения. Строительные компании осуществляют строительно-монтажные работы без соответствующих разрешительных градостроительно-архитектурных документаций. В связи с чем управлением по архитектурно-строительному контролю Госстроя предприняты необходимые меры и направлены в соответствующие службы и правоохранительные органы для принятия законного решения.

Список незаконных объектов:

  1. ОсОО "Бизнес Хаус кж" - начаты земляные работы под строительство многоэтажного жилого дома по ул. Шакирова, 149;
  2. ЧП Бекмурзаев Айбек - начаты земляные работы под строительство многоэтажного жилого дома по ул. Алиева, 99;
  3. ОсОО "Эрбол Строй Сервис" - начаты земляные работы под строительство многоэтажного жилого дома по ул. Артыкова, 89;
  4. ОсОО "Эмаком" - ведется строительство первого блока многоэтажного жилого дома по ул. Ашимахунова б/н;
  5. ОсОО "Арматура Курулуш" - строительство многоэтажного жилого дома по ул. Салиева, 14-а;
  6. ОсОО "Строй Инвест Ком" - строительство многоэтажного жилого дома по ул. Жийделик;
  7. ОсОО "Сулайман групп" - строительство многоэтажного жилого дома из трех блоков по ул. Гастелло, 1,2.3 – Кермен-Тоо;
  8. ОсОО "Сапат Глобал" - начаты земляные работы под строительство многоэтажного жилого дома по ул. Бадыгина б/н;
  9. ОсОО "Бизнес Хаус кж" - начаты земляные работы под строительство многоэтажного жилого дома по адресу Туран - ДОССАФ;
  10. ОсОО "Эмаком" - ведется строительство второго блока многоэтажного жилого дома по ул. Ашимахунова б/н.


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URL: https://www.vb.kg/408263
Теги:
Госстрой, строительство, Кыргызстан
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