Садыр Жапаров проведет пресс-конференцию для СМИ

В Кыргызстане завтра, 23 октября, президент Садыр Жапаров проведет большую пресс-конференцию для отечественных и иностранных средств массовой информации. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В ходе мероприятия глава государства озвучит основные социально-экономические показатели страны и ответит на интересующие вопросы представителей СМИ.

Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире ОТРК, республиканских и областных телеканалов, а также на страницах в социальных сетях.

Начало трансляции – 11:00 часов 23 октября.