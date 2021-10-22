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Садыр Жапаров проведет пресс-конференцию для СМИ

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане завтра, 23 октября, президент Садыр Жапаров проведет большую пресс-конференцию для отечественных и иностранных средств массовой информации. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В ходе мероприятия глава государства озвучит основные социально-экономические показатели страны и ответит на интересующие вопросы представителей СМИ.

Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире ОТРК, республиканских и областных телеканалов, а также на страницах в социальных сетях.

Начало трансляции – 11:00 часов 23 октября.


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URL: https://www.vb.kg/408282
Теги:
президент, Кыргызстан, журналисты, пресс-конференция, Садыр Жапаров, СМИ
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