Газпром Кыргызстан проводит акцию для должников "Оплати долг без пени!"

В Кыргызстане до 31 октября продолжается специальная акция "Оплати долг без пени!" для должников за природный газ.

Как сообщает пресс-служба ОсОО "Газпром Кыргызстан" по условиям акции при полной оплате задолженности, производится списание пени.

Как узнать сумму задолженности и погасить долг?

Узнать сумму задолженности можно:

в колл-центре "Газпром Кыргызстан" по номеру 4444. Звонок с мобильного - бесплатно; посмотреть в последней квитанции за газ.

Погасить долг можно в ЦОНах "Газпром Кыргызстан", в мобильном приложении GAZPROM.KG и через любой платёжный терминал или платежную систему.

Абонентам также рекомендуется, при оплате учитывайте комиссию платежного терминала или платежной системы.

Что будет, если не погасить долг:

В квартире могут отключить газ, а частный дом - обрезать от газопровода. Не допустить обрезку выгодно вдвойне: повторное подключение обойдётся примерно в 3 тысячи сомов и будет возможно только после полной уплаты долга.