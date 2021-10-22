Газпром Кыргызстан проводит акцию для должников "Оплати долг без пени!"

В Кыргызстане до 31 октября продолжается специальная акция "Оплати долг без пени!" для должников за природный газ.
Как сообщает пресс-служба ОсОО "Газпром Кыргызстан" по условиям акции при полной оплате задолженности, производится списание пени.
Как узнать сумму задолженности и погасить долг?
Узнать сумму задолженности можно:
Погасить долг можно в ЦОНах "Газпром Кыргызстан", в мобильном приложении GAZPROM.KG и через любой платёжный терминал или платежную систему.
Абонентам также рекомендуется, при оплате учитывайте комиссию платежного терминала или платежной системы.
Что будет, если не погасить долг:
В квартире могут отключить газ, а частный дом - обрезать от газопровода. Не допустить обрезку выгодно вдвойне: повторное подключение обойдётся примерно в 3 тысячи сомов и будет возможно только после полной уплаты долга.