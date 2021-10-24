Газеты 1912 года: Пишпек обратился в богатый городок, всюду школы, но…

Новая находка главного бишкекского краеведа Владимира Петрова, о которой он эксклюзивно сообщил VB.KG, такова.

Петрову удалось разыскать в санкт-петербургской газете "Земщина" заметку "Юбилей Пишпека". Некто, подписавшийся инициалами "Т. К.", напоминает, как "13 октября 1862 года небольшой русский отряд под начальством полковника Герасима Алексеевича Колпаковского подступил к главной крепости кокандцев в Чуйской долине, Пишпеку, а после одиннадцатидневной осады - 24 октября - решено было идти на штурм, но крепость сдалась".

Спустя несколько лет рядом с разрушенной крепостью начал отстраиваться одноименный городок, в 1878-м получивший статус уездного центра.

Самое интересное: в заметке отмечается, что "в настоящее время", то есть в 1912 году, "Пишпек обратился в богатый городок, всюду открываются школы и прочие общественные и частные учреждения, но во многом еще ощущается большой недостаток".

Эта находка Владимира Петрова как бы дополняет недавнее открытие бишкекским профессором-историком Доолотбеком Сапаралиевым архивных материалов о том, что 24 октября 1912 года "представители администрации городского управления и всех ведомств гарнизона и население города, собравшись на развалинах прежней кокандской крепости Пишпека в день полувекового юбилея взятия ее" совершили благодарственный молебен.

Кстати, профессор Сапаралиев недавно нашел и архивные материалы о том, что в том же 1912 году "Пишпекское городское общество в историческую годовщину 50–летия взятия русскими крепости Пишпека по силе своей возможности решило увековечить память доблестных героев Циммермана и Колпаковского. Особенно последнего как главного деятеля впоследствии на посту губернатора области в создании русской мощи и развитии культурного благосостояния в здешним крае, которого с благодарностью вспоминают даже в убогих крестьянских хатах. А потому постановило: 1) в память 50–летия взятия русскими крепости Пишпек, где впоследствии основался нынешний город Пишпек, городской Бульвар наименовать именем Колпаковского; 2) Ташкентскую улицу переименовать в Циммермановскую".

Что еще писали газеты о Кыргызстане в 1912 году? "Семиреченские областные ведомости" опубликовали статью "50-летие взятия Пишпека". Это как раз тоже о взятии Пишпека войсками Колпаковского плюс - важный момент - о помощи русским войскам со стороны кыргызского населения.

И вообще палитра газетных сообщений на кыргызские темы была в том году очень разнообразной. Например, о похоронах знаменитого манапа Шаблана Джантаева; о том, что в Пишпек прибыл первый автомобиль, который будет курсировать до Токмака и обратно; о кыргызских преданиях о городе Иссык-Куль и о его гибели в водной стихии.

Даже самый первый – исторический! - номер санкт-петербургской большевистской газеты "Правда" 22 апреля (5 мая по новому стилю) 1912 года на 3-й странице опубликовал интересное сообщение из Верного-Алматы "Взрыв на почте": В Нарынском почтовом отделении, в отсутствие начальника отделения и служащих, произошел взрыв, которым повреждено здание отделения. В денежном ящике, оставленном начальником открытым, из находившихся в нем 3495 рублей найдено в целости 1150 рублей и много обожженных клочков кредитных билетов. Не оказалось посылки, принятой в день взрыва. Производится расследование".