Погода
$ 84.74 - 84.90
€ 98.15 - 99.35

Газеты 1912 года: Пишпек обратился в богатый городок, всюду школы, но…

49  0
- Александр Тузов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Новая находка главного бишкекского краеведа Владимира Петрова, о которой он эксклюзивно сообщил VB.KG, такова.

Петрову удалось разыскать в санкт-петербургской газете "Земщина" заметку "Юбилей Пишпека". Некто, подписавшийся инициалами "Т. К.", напоминает, как "13 октября 1862 года небольшой русский отряд под начальством полковника Герасима Алексеевича Колпаковского подступил к главной крепости кокандцев в Чуйской долине, Пишпеку, а после одиннадцатидневной осады - 24 октября - решено было идти на штурм, но крепость сдалась".

Спустя несколько лет рядом с разрушенной крепостью начал отстраиваться одноименный городок, в 1878-м получивший статус уездного центра.

Самое интересное: в заметке отмечается, что "в настоящее время", то есть в 1912 году, "Пишпек обратился в богатый городок, всюду открываются школы и прочие общественные и частные учреждения, но во многом еще ощущается большой недостаток".

Эта находка Владимира Петрова как бы дополняет недавнее открытие бишкекским профессором-историком Доолотбеком Сапаралиевым архивных материалов о том, что 24 октября 1912 года "представители администрации городского управления и всех ведомств гарнизона и население города, собравшись на развалинах прежней кокандской крепости Пишпека в день полувекового юбилея взятия ее" совершили благодарственный молебен.

Кстати, профессор Сапаралиев недавно нашел и архивные материалы о том, что в том же 1912 году "Пишпекское городское общество в историческую годовщину 50–летия взятия русскими крепости Пишпека по силе своей возможности решило увековечить память доблестных героев Циммермана и Колпаковского. Особенно последнего как главного деятеля впоследствии на посту губернатора области в создании русской мощи и развитии культурного благосостояния в здешним крае, которого с благодарностью вспоминают даже в убогих крестьянских хатах. А потому постановило: 1) в память 50–летия взятия русскими крепости Пишпек, где впоследствии основался нынешний город Пишпек, городской Бульвар наименовать именем Колпаковского; 2) Ташкентскую улицу переименовать в Циммермановскую".

Что еще писали газеты о Кыргызстане в 1912 году? "Семиреченские областные ведомости" опубликовали статью "50-летие взятия Пишпека". Это как раз тоже о взятии Пишпека войсками Колпаковского плюс - важный момент - о помощи русским войскам со стороны кыргызского населения.

И вообще палитра газетных сообщений на кыргызские темы была в том году очень разнообразной. Например, о похоронах знаменитого манапа Шаблана Джантаева; о том, что в Пишпек прибыл первый автомобиль, который будет курсировать до Токмака и обратно; о кыргызских преданиях о городе Иссык-Куль и о его гибели в водной стихии.

Даже самый первый – исторический! - номер санкт-петербургской большевистской газеты "Правда" 22 апреля (5 мая по новому стилю) 1912 года на 3-й странице опубликовал интересное сообщение из Верного-Алматы "Взрыв на почте": В Нарынском почтовом отделении, в отсутствие начальника отделения и служащих, произошел взрыв, которым повреждено здание отделения. В денежном ящике, оставленном начальником открытым, из находившихся в нем 3495 рублей найдено в целости 1150 рублей и много обожженных клочков кредитных билетов. Не оказалось посылки, принятой в день взрыва. Производится расследование".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/408363
Теги:
Нарын, Токмак, юбилей, архив, Бишкек, Иссык-Куль, история
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  