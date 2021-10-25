В Бишкеке обсудили развитие финансовых технологий в КР

Национальным банком прорабатывается вопрос создания цифрового профиля клиентов банков в целях их идентификации в электронной форме и последующего обслуживания в коммерческих банках. Об этом сегодня на круглом столе "Цифровая трансформация финансового сектора в КР: перспективы, проблемы, решения" сказал председатель Национального банка Кубанычбек Боконтаев.

По его словам, для этого создана рабочая группа с участием представителей комбанков, в рамках которой будет проводиться анализ нормативной базы, необходимой для закрепления цифрового профиля, и выработка требований к соответствующей системе.

"Внедрение цифровых технологий и их эффективное применение возможно только при взаимодействии всех участников, в том числе по обмену информацией между госорганами и бизнес-сообществом", – считает Боконтаев.

Глава регулятора рассказал о мерах, принимаемых Национальным банком в развитии финансовых технологий, и заверил, что в дальнейшем центральный банк страны также намерен проводить политику развития банковской системы с учетом основных направлений развития цифровых банковских технологий.

Кроме того, Боконтаев напомнил, что для внедрения инновационных банковских операций, услуг и технологий Национальным банком принято положение "О специальном регулятивном режиме" и с августа 2020 года Национальным банком начата работа по освоению механизма регулятивных "песочниц", в рамках которой стало возможным выдавать временные лицензии участникам финансового сектора и иным технологичным компаниям для тестирования банковских операций в специальных регулятивных режимах.

"Регулятивные "песочницы" позволяют снизить барьеры при тестирования инновационных финансовых продуктов и услуг и, в то же время обеспечить надлежащие гарантии снижения рисков и защиты потребителей. Внедрение регулятивной "песочницы" также способствует созданию условий для запуска новых технологий и поддержки перспективных проектов.

С момента запуска регулятивной "песочницы" в августе 2020 года, в Национальный банк поступило восемь обращений на создание специального регулятивного режима. Трем компаниям были выданы временные лицензии на тестирование своих бизнес решений в регулируемой среде", - рассказал председатель Национального банка.

Отметим, круглый стол прошел с участием представителей Национального банка, Международной финансовой корпорации (IFC), международных организаций, государственных органов, бизнес-сообщества, ОЮЛ "Союз банков Кыргызстана", коммерческих банков, Ассоциации операторов платежных систем, Ассоциации сотовых операторов, Ассоциации электронной коммерции и др.

Обсуждались вопросы текущего состояния цифровой трансформации финансового сектора Кыргызской Республики, маркетплейсов и других цифровых продуктов, тенденции их развития, а также международный опыт внедрения регулятивных "песочниц" и реализации Open-banking концепции.