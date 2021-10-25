Погода
$ 84.74 - 84.90
€ 98.15 - 99.35

В Бишкеке обсудили развитие финансовых технологий в КР

201  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Национальным банком прорабатывается вопрос создания цифрового профиля клиентов банков в целях их идентификации в электронной форме и последующего обслуживания в коммерческих банках. Об этом сегодня на круглом столе "Цифровая трансформация финансового сектора в КР: перспективы, проблемы, решения" сказал председатель Национального банка Кубанычбек Боконтаев.

По его словам, для этого создана рабочая группа с участием представителей комбанков, в рамках которой будет проводиться анализ нормативной базы, необходимой для закрепления цифрового профиля, и выработка требований к соответствующей системе.

"Внедрение цифровых технологий и их эффективное применение возможно только при взаимодействии всех участников, в том числе по обмену информацией между госорганами и бизнес-сообществом", – считает Боконтаев.

Глава регулятора рассказал о мерах, принимаемых Национальным банком в развитии финансовых технологий, и заверил, что в дальнейшем центральный банк страны также намерен проводить политику развития банковской системы с учетом основных направлений развития цифровых банковских технологий.

Кроме того, Боконтаев напомнил, что для внедрения инновационных банковских операций, услуг и технологий Национальным банком принято положение "О специальном регулятивном режиме" и с августа 2020 года Национальным банком начата работа по освоению механизма регулятивных "песочниц", в рамках которой стало возможным выдавать временные лицензии участникам финансового сектора и иным технологичным компаниям для тестирования банковских операций в специальных регулятивных режимах.

"Регулятивные "песочницы" позволяют снизить барьеры при тестирования инновационных финансовых продуктов и услуг и, в то же время обеспечить надлежащие гарантии снижения рисков и защиты потребителей. Внедрение регулятивной "песочницы" также способствует созданию условий для запуска новых технологий и поддержки перспективных проектов.

С момента запуска регулятивной "песочницы" в августе 2020 года, в Национальный банк поступило восемь обращений на создание специального регулятивного режима. Трем компаниям были выданы временные лицензии на тестирование своих бизнес решений в регулируемой среде", - рассказал председатель Национального банка.

Отметим, круглый стол прошел с участием представителей Национального банка, Международной финансовой корпорации (IFC), международных организаций, государственных органов, бизнес-сообщества, ОЮЛ "Союз банков Кыргызстана", коммерческих банков, Ассоциации операторов платежных систем, Ассоциации сотовых операторов, Ассоциации электронной коммерции и др.

Обсуждались вопросы текущего состояния цифровой трансформации финансового сектора Кыргызской Республики, маркетплейсов и других цифровых продуктов, тенденции их развития, а также международный опыт внедрения регулятивных "песочниц" и реализации Open-banking концепции.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/408425
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  