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Садыр Жапаров поздравил Шавката Мирзиёева с победой на выборах

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- Александра Василькова
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Президент Садыр Жапаров сегодня, 25 октября, провел телефонный разговор с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.

В ходе телефонного разговора Садыр Жапаров поздравил Шавката Мирзиёева с убедительной победой на прошедших 24 октября президентских выборах и пожелал крепкого здоровья, дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Узбекистана – мира, благополучия и процветания.

Кроме того, лидеры стран обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, перспективы дальнейшего сотрудничества между странами, а также вопросы регионального взаимодействия.


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URL: https://www.vb.kg/408430
Теги:
выборы, президент, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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