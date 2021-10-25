Садыр Жапаров поздравил Шавката Мирзиёева с победой на выборах

Президент Садыр Жапаров сегодня, 25 октября, провел телефонный разговор с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.

В ходе телефонного разговора Садыр Жапаров поздравил Шавката Мирзиёева с убедительной победой на прошедших 24 октября президентских выборах и пожелал крепкого здоровья, дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Узбекистана – мира, благополучия и процветания.

Кроме того, лидеры стран обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, перспективы дальнейшего сотрудничества между странами, а также вопросы регионального взаимодействия.