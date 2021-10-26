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Японская платежная система JCB выходит на рынок Кыргызстана

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- Александра Василькова
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Японская компания JCB International Co. Ltd. включена в реестр международных платежных систем расчетов с использованием банковских платежных карт на территории республики. Об этом сообщается на сайте регулятора.

21 октября JCB International Co. Ltd. зарегистрировалась в Национальном банке Кыргызстана в качестве оператора международной платежной системы по расчетам с использованием платежных карт JCB.

СПРАВКА

JCB - крупнейшая платёжная система Японии и одна из семи ведущих платёжных систем мира. Штаб-квартира находится в японской столице Токио. Занимает третье место в мире среди платёжных систем по количеству точек приёма карт.


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URL: https://www.vb.kg/408443
Теги:
Кыргызстан, Нацбанк, Нацбанк Кыргызской республики, Национальный Банк
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