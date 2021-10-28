Штаб намерен усиливать разъяснительную работу о необходимости вакцинации

В Кыргызстане глава кабмина Акылбек Жапаров провел заседание Республиканского оперативного штаба.

Как сообщает пресс-служба кабмина, открывая заседание, Акылбек Жапаров поблагодарил партнеров по развитию за содействие в прибытии 259 тысяч доз вакцин Phizer и 111,600 тысяч доз вакцины Sinofarm в страну в рамках глобальной инициативы COVAX.

На заседании были обсуждены вопросы текущей эпидемиологической ситуации, заслушана информация о темпах вакцинации в регионах и ситуации в образовательных учреждениях.

Акылбек Жапаров отметил важность проведения и усиления разъяснительной работы среди граждан о необходимости получения вакцины.

Кроме того, в ходе встречи обсуждены вопросы наличия необходимых запасов средств индивидуальной защиты и лекарств, рассмотрены предложения о предоставлении ПЦР-анализов социально уязвимым слоям населения на бесплатной основе или со скидкой.