В РФ призвали к контролю миграционных потоков из Афганистана

Сейчас на повестке дня – задачи купирования и контроля миграционных потоков из Афганистана. Под видом беженцев в сопредельные страны могут проникнуть и уже пытаются проникнуть террористические и преступные элементы.

Об этом, по информации пресс-службы МИД РФ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в Тегеране в формате стран-соседей Афганистана (Россия, Китай, Иран, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан).

Достичь такой цели, по его словам, можно лишь путем создания нормальных условий жизни в самом Афганистане. В дальнейшем это станет важной предпосылкой для постепенного возращения афганцев на родину.

"Очевидно, что без решительной борьбы с производством и контрабандой наркотиков, с международными террористическими группировками, окопавшимися на территории Афганистана и манипулируемыми извне, вряд ли получится выстроить нормальную внешнюю политику – особенно со странами-соседями, которые в первую очередь находятся под прицелом этих деструктивных сил", - подчеркнул Сергей Лавров.

"Со своей стороны, - продолжил он, - планируем использовать весь имеющийся в нашем распоряжении международный и региональный инструментарий – ресурсы ООН, ШОС, ОДКБ, других многосторонних структур. С удовлетворением констатируем близость позиций участников саммитов, которые состоялись недавно в Душанбе. Удовлетворены итогами специальной совместной встречи членов ОДКБ и ШОС".

"В очередной раз, - заявил также глава МИД РФ, - призываем стран-соседей Афганистана не допустить военного присутствия на своей территории сил США и НАТО, которые планируют переместиться туда после ухода с афганской земли".

"Сегодня Афганистан – страна, которой фактически приходится начинать все с нуля, выстраиваться с руин – в прямом и переносном смысле этого слова. Это закономерный плачевный итог двух десятилетий навязывания американо-натовской модели государственного строительства. Упорное желание западников перекроить Афганистан по своим лекалам привело к печальным последствиям: внутренней вражде и кровопролитию, поляризации общества, социально-экономическому коллапсу, гуманитарной катастрофе. Способствовало разгулу международных террористических группировок, неслыханному по объемам производству наркотиков и коррупции", - сказал Сергей Лавров.

Отметив, что теперь у власти в Кабуле – новая администрация, Лавров подчеркнул, что перед страной "открывается реальная, хотя и труднодостижимая возможность вернуться на международную арену в качестве ответственного и мирного государства".