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В департамент лекарственных средств и медицинских изделий новый глава

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- Бакыт Стамов
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Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев представил коллективу департамента лекарственных средств и медицинских изделий нового директора.

Директором департамента лекарственных средств и медицинских изделий при министерстве здравоохранения назначен Кагаздиев Нурдин Маратбекович.

Ранее он занимал должность начальник отдела фармацевтической инспекции департамента лекарственных средств и медицинских изделий. А в феврале 2021 года был назначен заместителем директора департамента лекарственных средств и медицинских изделий при М3 КР.


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URL: https://www.vb.kg/408565
Теги:
Минздрав, назначение
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