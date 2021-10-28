В департамент лекарственных средств и медицинских изделий новый глава

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев представил коллективу департамента лекарственных средств и медицинских изделий нового директора.

Директором департамента лекарственных средств и медицинских изделий при министерстве здравоохранения назначен Кагаздиев Нурдин Маратбекович.

Ранее он занимал должность начальник отдела фармацевтической инспекции департамента лекарственных средств и медицинских изделий. А в феврале 2021 года был назначен заместителем директора департамента лекарственных средств и медицинских изделий при М3 КР.