Кабинет министров КР провел заседание в новом составе

В Кыргызстане вчера, 28 октября, председатель кабинета министров Акылбек Жапаров провел заседание кабмина в новом составе.

В ходе заседания глава кабмина обозначил основные задачи, стоящие как перед каждым государственным органом в частности, так и перед кабинетом министров в целом.

Акылбек Жапаров особо отметил важность оперативного согласования и принятия решений, направленных на улучшение экономической ситуации в стране, созданию благоприятных условий для ведения бизнеса и решению имеющихся социальных вопросов.

Глава кабмина заявил, что стране нужны компетентные и ответственные управленцы, которые возьмут на себя ответственность принимать решительные меры по улучшению системы государственного аппарата.

"Мы не сможем добиться экономического прорыва, пока каждый руководитель государственного органа и органов местного самоуправления не начнет принимать решения, направленные на создание условий для улучшения жизни простых людей. Государственный аппарат должен работать для народа. Мы поставили перед собой большие амбициозные цели и планы, мы их выполним", – сказал он.

В ходе заседания члены кабинета министров приняли регламент работы кабмина в новой редакции.

Было отмечено, что действующий регламент был пересмотрен полностью, в том числе в части согласования проектов как нормативных правовых актов, так и иных решений.

"Регламент позволит избавить от лишней бюрократизации, так как от работы государственного аппарата в конечном итоге зависит эффективность предоставляемых населению услуг. В условиях быстро меняющейся экономической обстановки, сложного финансового положения, связанного с пандемией коронавирусной инфекции, необходимо максимально упорядочить и ускорить согласование принимаемых нормативных актов. Теперь ни один проект НПА не будет лежать в администрации президента, руководитель государственного органа будет нести персональную ответственность за принимаемые решения", – подчеркнул председатель Кабмина.