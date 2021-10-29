Погода
$ 84.70 - 84.90
€ 98.15 - 99.35

Кабинет министров КР провел заседание в новом составе

446  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане вчера, 28 октября, председатель кабинета министров Акылбек Жапаров провел заседание кабмина в новом составе.

В ходе заседания глава кабмина обозначил основные задачи, стоящие как перед каждым государственным органом в частности, так и перед кабинетом министров в целом.

Акылбек Жапаров особо отметил важность оперативного согласования и принятия решений, направленных на улучшение экономической ситуации в стране, созданию благоприятных условий для ведения бизнеса и решению имеющихся социальных вопросов.

Глава кабмина заявил, что стране нужны компетентные и ответственные управленцы, которые возьмут на себя ответственность принимать решительные меры по улучшению системы государственного аппарата.

"Мы не сможем добиться экономического прорыва, пока каждый руководитель государственного органа и органов местного самоуправления не начнет принимать решения, направленные на создание условий для улучшения жизни простых людей. Государственный аппарат должен работать для народа. Мы поставили перед собой большие амбициозные цели и планы, мы их выполним", – сказал он.

В ходе заседания члены кабинета министров приняли регламент работы кабмина в новой редакции.

Было отмечено, что действующий регламент был пересмотрен полностью, в том числе в части согласования проектов как нормативных правовых актов, так и иных решений.

"Регламент позволит избавить от лишней бюрократизации, так как от работы государственного аппарата в конечном итоге зависит эффективность предоставляемых населению услуг. В условиях быстро меняющейся экономической обстановки, сложного финансового положения, связанного с пандемией коронавирусной инфекции, необходимо максимально упорядочить и ускорить согласование принимаемых нормативных актов. Теперь ни один проект НПА не будет лежать в администрации президента, руководитель государственного органа будет нести персональную ответственность за принимаемые решения", – подчеркнул председатель Кабмина.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/408578
Теги:
Акылбек Жапаров, Камчыбек Ташиев, правительство, Кыргызстан, Кабинет министров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  