В Кыргызстане стартовала "Школьная лига"

В Бишкеке вчера, 28 октября, на стадионе имени Долена Омурзакова прошла торжественная церемония открытия массового детского турнира под названием "Школьная лига". В мероприятии приняли участие представители министерств науки и образования, культуры, информации и спорта, Госагентства по физической культуре и спорту, нескольких зарубежных организаций, работающих в нашей стране.

Участники церемонии открытия в своих выступлениях подчеркивали, что "Школьная лига" станет по существу первым массовым турниром в республике, за победы в котором будет бороться только учащиеся средних учебных заведений.

"Школьная лига организована с целью реализации Указа президента нашей страны Садыра Жапарова " О духовно-нравстенном развитии и физическом воспитании личности. В Кыргызстане уже проводились подобные соревнования, но они нас не устраивали, так как вместе с учащимися средних школ за победы боролись и воспитанники различных ДЮСШ. Другими словами, выхолащивалась идея привлечения к спорту детей ранее не занимавших спортом, терялся дух равноправной состязательности. По этой же причине между руководителями школьных дружин постоянно вспыхивали конфликты, педагоги обвиняли друг друга в применении так называемых "подставок", то есть, когда в школьные команды включались юные профессиональные спортсмены. Думаю, теперь, такие неблаговидные факты будут исключены. сообщил корреспонденту VB.KG директор Госагентства по спорту Канатбек Шабданбаев.

В программу проведения Школьной лиги включены три вида спорта: футбол, волейбол и баскетбол. Выбор в пользу этих игровых дисциплин сделан не случайно.Они не дорогостоящие, прививают детям чувство коллективизма, наконец, не так травматичны, как некоторые единоборства. Уже сегодня подали заявки на участие в Лиге 1800 команд со всех регионов страны. В скором времени начнется первоначальный этап, то есть внутришкольные соревнования, затем районные турниры, позже областные, и весной следующего года - финалы.

Правительство уже определило призовой фонд турнира, который составит 3 миллиона 400 тысяч сомов. А одна из зарубежных золотодобывающих компаний решила закупить для всех команд высококачественные мячи.