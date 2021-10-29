Госсекретарь: Кыргызстан пытается выбраться из трясины несправедливости

В выпуске правительственной газеты "Кыргыз Туусу" от 29 октября 2021 года опубликовано интервью с государственным секретарем Кыргызстана Суйунбеком Касмамбетовым.

Приводим полный текст интервью.

- Суйунбек Сапарбекович, недавно Вы были назначены государственным секретарем Кыргызской Республики. Общественность тепло приветствовала это. Объясните, пожалуйста, каковы задачи и функции госсекретаря?

- Я считаю, что такое решение было необходимым требованием настоящего времени. Данная должность, созданная по личной инициативе президента, призвана радикальным образом возродить идеологическую работу. В новой Конституции четко прописаны такие намерения и действия.

Как видите, источником многих кризисов в стране является человеческий фактор. Усиливаются безнравственность и алчность среди наших людей, они начали забывать о совести. К сожалению, наши традиционные ценности размываются и к этому явлению относятся, как к чему-то обыденному.

Поэтому неоспоримой аксиомой является то, что человеческий феномен, его духовные качества и стремления играют важную роль в жизни общества. Долгое время в системе государственного управления не было инстанции, отвечающей за вопросы воспитания людей и для восполнения этого пробела создана должность госсекретаря.

- Получается, что работа госсекретаря связана с идеологией. Если начать разговор об идеологии, то насколько это сейчас важно?

- В основе идеологии лежит идея. Обществу необходимо иметь здравую идею, которая убедит большинство и приведет общество к светлым целям. Она определяет цель и содержание общественно-политической системы, системы правления, социально-экономической жизни.

Конечно, идей много, но лишь несколько глобальных идей способны убедить большинство и мобилизовать общество. Например, социализм, либерализм, консерватизм имеют такую задачу. В свое время коммунистическая идеология составляла основу общества и осуществляла контроль за всеми сферами жизнедеятельности.

Это был нравственный институт, непосредственно ответственный за формирование человеческого сознания и духовного мира. Теперь мы чувствуем, что созданное национальное единство - "советский народ" - было уникальным феноменом. История показала, что результаты были неплохими. Сколько образцов мужества, трудолюбия и высокого искусства создано этими людьми!

И последние тридцать лет у нас доминировала навязанная извне идеология либеральной демократии. Однако, она не прижилась естественным образом в жизни нашего народа. Напротив, мы понесли много потерь. Мы потеряли народное хозяйство, которое строили 70 лет в составе СССР. Люди разделились на два непримиримых класса - богатых и бедных. Развалилась система науки и образования, деградировали традиции и была попрана честь народа.

Словом, наш народ перемололи мельницы двух противоположных идеологий. Кыргызстан сейчас пытается выбраться из трясины несправедливости. Элиты либерального капитализма, горстка олигархически-бюрократических группировок, захватили как государственную власть, так и собственность, оставив основную массу народа с пустыми руками. Из-за этих причин случились два государственных переворота (2005 и 2010 годах), но общественно-политическая структура не изменилась.

Как сказал известный политик Жумагул Сааданбеков: "… в отличие от них, события октября 2020 года, начавшиеся с обычных народных волнений, на сегодня, в позитивном смысле, превратились в настоящую социальную революцию". Действительно, впервые за нашу тридцатилетнюю историю основы либерально-буржуазной общественно-политической системы начали рушиться.

Сместив олигархов и бюрократов, которые "приватизировали" не только государственную собственность, но и само государство, Президент Садыр Жапаров начал восстанавливать настоящее национальное государство. Сегодня борьба с коррупцией и несправедливостью стала общенародным движением. Поэтому основная идеология нашего государства - это идеология социальной справедливости.

- Значит, суть идеологии состоит в том, чтобы улучшить жизнь людей, ввергнутых в нищету и обездоленных при распределении государственной собственности?

- Нам нужны новые векторы, новые цели. Другими словами, необходимо создать новую модель развития государства и соответствующую идеологию. Нам не нужно изобретать велосипед. Например, мы можем использовать модель конвергенции, которая успешно применяется практически во всех странах мира. Это само по себе означает использование преимуществ социализма и капитализма и отказ от их негативных проявлений.

Известные ученые Шайлообек Мусакожоев и Карыпбек Алымкулов пишут, что конвергентная экономика - это не тоталитарный социализм, душащий частную собственность и частную инициативу, и не коммерческий рынок, преследующий только цель наживы. Главный показатель конвергентной экономики - преодоление социальных проблем и обеспечение благополучия людей.

Например, таким образом Китай вывел свою экономику на передний план. Недавно они объявили миру, что избавились от бедности. Социально-политические структуры, основанные на идеологии конвергенции, сейчас доминируют в Китае, Индии, Индокитае и подавляющем большинстве стран Латинской Америки. В то же время страны Запада, где установился либеральный капитализм, сейчас переживают глубочайший кризис.

- Суйунбек Сапарбекович, сейчас кто только не говорит о национальной идеологии. Особенно в преддверии выборов кандидаты используют эту тему как основной инструмент. Каково ваше мнение по этому поводу?

- Насколько я знаю, в мире существует три идеологии, связанные с нацией. Первый - нацизм. Он возвышает свой народ, сеет ненависть к другим народам, считая их рабами. Вы знаете печальные последствия нацизма, охватившего Германию в 1930-40-х годах, словно черный туман. От него пострадало все человечество.

Второй - фашизм. Он превозносит свою родину выше других стран, но не презирает другие народы. Взять, к примеру, итальянский фашизм.

Третье - национализм. Это касается людей во всем мире. Уважение к своей родине, любовь к своему народу, почтение к его ценностям и справедливое отношение к другим народам - это качества национализма. В советское время преобладала идеология интернационализма, дискриминировавшая нации. В результате национализм изображался враждебным, жестоким и негативным. Поэтому и сегодня некоторые люди по старой инерции опасаются национализма. Точнее говоря, это не национализм, а патриотизм…

- Кстати, разве у Туголбая Казакова нет одноименной авторской программы на ОТРК?

- На мой взгляд, Туголбай Казаков выбрал это название как нельзя кстати. Сегодня нам нужны такие программы как воздух. Нам - кыргызам - будет сложно, пока мы не узнаем, кто мы, куда идем и как идем.

Фактически, в основе национальной идеологии, о которой вы говорите, лежит патриотизм. Если мы не хотим быть разбросанными, как многие другие народы, если мы хотим сохранить целостность государства и национальной идентичности, тогда мы должны подойти к этому вопросу широко и глубоко.

Перед нами стоит важная задача - не теряя патриотизма, сохранить и развивать наш язык, культуру и традиции.

Здесь большое значение имеет атрибут "человеческая ценность", который всегда почитался. Русский термин "человеческое достоинство" должен быть близок к этому. Кыргызы всегда по-другому относились к власти и богатству, выше ставили человеческую мудрость и ценности. Всегда осуждались рабы материальных ценностей, жадность и лесть. Не ошибусь, если скажу, что это заложено в генетическом коде нации.

- К сожалению, кажется, что работа в этой сфере как раз таки хромает. Например, если в Бишкеке есть 97 школ, то из них только 12 кыргызскоязычных. Кто в этом виноват? Неужели такая ситуация сложилась с приходом России?

- Ты прав. Конечно, надо признать, что полностью виноваты сами кыргызы. Виноваты, прежде всего, интеллигенция и бюрократы, кричащие о национальной идеологии. Они учат своих детей в русскоязычных школах или за рубежом. Их дети и внуки дома говорят по-русски. В сельской местности, наоборот, не преподают иностранные языки, русский и английский. И как не разделить наших людей на две группы: "кыргызы" и "киргизы"? В детских садах и начальных школах Китая и других развитых стран все предметы преподаются только на родном языке. Нам также нужно постепенно переходить к такой системе, если это поддержит общественность.

- В эпоху глобализации наши национальные традиции подвергаются нападкам как изнутри, так и извне. Что бы вы сказали по этому поводу?

- Национальная идеология часто вытесняется псевдоидеологиями, такими как религиозный фундаментализм, феминизм, гомосексуализм. Например, наше общество не всегда любит девушек, которые носят хиджабы, молодых людей, которые носят бороду и усы по-арабски. Ощущение, что такое явление словно высмеивает красивую традиционную кыргызскую одежду и правила поведения.

Недавно мы стали свидетелями того, как некоторые священнослужители, выступающие за ношение хиджаба, высмеивали спортивную форму наших спортсменок, которыми мы гордимся. Европа оказывает большое влияние на нашу национальную культуру, образ жизни и традиции. Конечно, я говорю о прогрессивных, положительных моментах. Если будем против, мы погрузимся в болото невежества и тьмы. Если европейские элементы исчезнут из нашей жизни, мы станем настоящим Афганистаном.

- В таком случае не должны ли государство и некоторые его компетентные организации предпринять соответствующие меры?

- Конечно. Мы многонациональное общество, вместе с тем единый народ. То есть кыргызы являются костяком государства. И великая задача кыргызов - объединить другие национальности - русских, узбеков, дунган и других в гражданское целое - нацию. Конечно, велика роль в этом системы образования. Ее главная задача - в полной мере привить подрастающему поколению гуманитарные знания, которые будут формировать самопознание и идентичность нации. Другими словами, каждый кыргызстанец, независимо от его или ее национальности, должен искренне гордиться тем, что является гражданином Кыргызстана.

Для усиления этого процесса кыргызский язык, кыргызская литература и кыргызская история должны преподаваться во всех школах и университетах. Даже в этом случае мы не сможем охватить богатую палитру нашей национальной культуры и традиций. Поэтому я считаю, что нужно ввести кыргызоведение в учебных заведениях.

Наш народ огорчен исчезновением многих традиций, таких как уважение к старшим, уважение к родителям, уважение к женщинам. В частности, наши национальные традиции теряют сущность гуманности и уважения к людям. Это темы, которые могут войти в кыргызоведение.

- Итак, если мы думаем о будущем страны, нам нужно укреплять ее ядро. И значит ли это, что эта задача связана с проблемой государственной идеологии?

- Верно. Отныне мы должны перейти от идеологии защиты к идеологии нападения. Мы должны требовать от каждого гражданина неприкосновенности национального суверенитета и национальной свободы, и необходимости их сохранения. Важную роль в этом играют телевидение, кино, театр и Интернет. Эти инструменты формируют общественное сознание и поведение. Нам необходимо внести радикальные новаторские изменения в эти институты, особенно в телевидение. Никто не подвергает цензуре свободу творчества и свободу слова.

Не будет навязанной идеологии, но журналисты и деятели культуры должны искренне и честно служить своей стране для ее дальнейшего развития. К сожалению, есть те, кто плюет в колодец, из которого пьют воду. Не позволим этому случиться.

В завершение хочу сказать, что стратегия национальной политики заключается в воспитании патриотизма в каждом гражданине. Конечно, человек, живущий в нашей стране, не должен забывать о своей национальности. Но, прежде всего, он должен гордиться тем, что является гражданином Кыргызстана. Никто не может ставить свою национальность или религию выше законов страны, в которой он живет.

В то же время те, кто жаждет богатства или власти, должны осознавать потребности современного человеческого общества. В сегодняшнем глобализированном мире человеческий разум и надежды должны действительно что-то воспринимать.

Кажется, что здесь часто встречается давнее предупреждение нашего современного мыслителя Арстанбека.

Жылдызды колуң серпсе да,

Жараткандын дүйнөсү,

Бүт колуңдан өтсө да,

Эл менен сен бийиксин,

Элден чыксаң кийиксиң.

(Свободный перевод)

Даже если звезды можешь ты достать,

Даже если можешь сделать все,

Будешь на вершине, если ты с народом,

Без народа будешь ты на дне.

Как уже было сказано, современная история несколько раз показала, что происходит с теми, кто возгордился и хотел отделиться от народа. Итак, пора ли нам всем глубоко задуматься и жить честно?