В МВД поступило 12 сообщений о нарушениях избирательного процесса

В Министерство внутренних дел поступило 12 сообщений о нарушениях избирательного процесса и по всем этим заявлениям идут расследования. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил подполковник МВД Султан Макилов.

По его словам, в основном, заявления касаются фактов преждевременной предвыборной агитации

"По одному сообщению о нарушении пришло в Бишкеке, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях, по два - в Оше и Чуйской области и четыре - в Нарынской области. В основном, заявления касаются фактов преждевременной предвыборной агитации. Сообщалось также о подкупе и применении админресурса. Сейчас по всем заявлениям идут расследования", - рассказал Макилов.