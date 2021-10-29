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В МВД поступило 12 сообщений о нарушениях избирательного процесса

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В Министерство внутренних дел поступило 12 сообщений о нарушениях избирательного процесса и по всем этим заявлениям идут расследования. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил подполковник МВД Султан Макилов.

По его словам, в основном, заявления касаются фактов преждевременной предвыборной агитации

"По одному сообщению о нарушении пришло в Бишкеке, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях, по два - в Оше и Чуйской области и четыре - в Нарынской области. В основном, заявления касаются фактов преждевременной предвыборной агитации. Сообщалось также о подкупе и применении админресурса. Сейчас по всем заявлениям идут расследования", - рассказал Макилов.


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URL: https://www.vb.kg/408597
Теги:
выборы, нарушения, Кыргызстан, МВД
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