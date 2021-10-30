Бакыт Торобаев: Первый шаг к развитию – здоровье и образование граждан

Сегодня, 30 октября, политическая партия "Ата-Журт Кыргызстан" провела встречу с избирателями. Во время своего выступления депутат VI созыва Жогорку Кенеша и кандидат от партии Бакыт Торобаев объяснил, почему решил идти на выборы вместе с "Ата-Журт Кыргызстан".

"На основании новой Конституции мы перешли к президентской форме правления. Парламент – законодательный орган. Теперь кабинет министров будет формировать не парламент, а сам президент. Поэтому отбросив свои амбиции в сторону, мы вместе с партией "Ата-Журт Кыргызстан" составили программу, которая откроет путь к стабильному росту Кыргызстана. Это все ради счастливой жизни наших родителей и беззаботного детство наших детей", - подчеркнул Бакыт Торобаев.

Кандидат в депутаты напомнил, что одно из основных направлений программы партии "Ата-Журт Кыргызстан" является развития человеческого потенциала.

"Каждого из нас беспокоит проблема страны, от внешнего долга и коронавирусной инфекции до значительного роста цен. Как надо поднять экономику? В первую очередь надо укрепить здоровье и поднять уровень образования граждан. По данным Национального статистического комитета, в Кыргызстане падает рождаемость и регистрация браков. Это отрицательный показатель. Кроме этого статистика отмечает снижение среднего мужского возраста, что говорит о состоянии трудоспособного населения. Если десять лет назад средний возраст мужчин составлял 67 лет, то сейчас 64. Это большая проблема. К сожалению, мы не обращаем внимание на эти проблемы. Мы не можем больше игнорировать демографические показатели. Поэтому, один из основных направлений программы партии "Ата-Журт Кыргызстан" является развития человеческого потенциала. Если у нас будут здоровые и образованные граждане, то это огромный шаг к развитию", - считает Бакыт Торобаев.

Изготовлено "РФ"Рубикон" , адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек ул. Усенбаева, 2, Заказчик ПП "Ата-Журт Кыргызстан". Тираж: 1; дата: 30 октября 2021 г. Оплачено из избирательного фонда партии уполномоченным представителем по финансовым вопросам Болотакуновой С.А. (Свидетельство № 60 от 03.09.2021)