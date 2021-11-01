МИД РФ: Для России важна стабильность центральноазиатских стран

Важно не допустить дестабилизации соседних с Афганистаном стран. Необходимость этого подчеркнул в интервью телеканалу "Россия 24" министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Главе российского внешнеполитического ведомства был задан вопрос: "Приход к власти талибов – это серьезный вызов для России и для постсоветских государств Центральной Азии, наших бывших братских республик. Скажите, мы к этому вызову готовы и чем мы можем помочь нашим соседям в Центральной Азии?"

"Для нас главное – это их стабильность, потому что с центрально-азиатскими союзниками у нас нет никакой границы, практически со всеми безвизовый режим", - сказал, отвечая на вопрос, Сергей Лавров.

"Прежде всего, - отметил он, - это необходимость не допустить дестабилизации соседних стран и перелива террористической и наркоугрозы из Афганистана, необходимость подавлять эти угрозы и внутри самого Афганистана".

Выступая на днях в Тегеране на встрече в формате стран-соседей Афганистана (Россия, Китай, Иран, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан), Сергей Лавров также заявил: "Очевидно, что без решительной борьбы с производством и контрабандой наркотиков, с международными террористическими группировками, окопавшимися на территории Афганистана и манипулируемыми извне, вряд ли получится выстроить нормальную внешнюю политику – особенно со странами-соседями, которые в первую очередь находятся под прицелом этих деструктивных сил".

"Со своей стороны планируем использовать весь имеющийся в нашем распоряжении международный и региональный инструментарий – ресурсы ООН, ШОС, ОДКБ, других многосторонних структур. С удовлетворением констатируем близость позиций участников саммитов, которые состоялись недавно в Душанбе. Удовлетворены итогами специальной совместной встречи членов ОДКБ и ШОС", - констатировал министр иностранных дел РФ.