В Бишкеке самая низкая зарплата среди столиц ЕАЭС

В столицах государств-членов ЕАЭС сравнили заработные платы и розничные цены на социально-значимые продукты питания в сентябре. Об этом сообщили в пресс-службе Национального статистического комитета КР.

По данным Нацстаткома в Бишкеке среднемесячная заработная плата составляет 297,6 долларов (25 тысяч 243 сомов).

Сравнительный анализ покупательной способности зарплат по столицам ЕАЭС свидетельствует о том, что в сентябре, она по продуктам первой необходимости в Бишкеке отставала от уровней в других столицах ЕАЭС, что обусловлено низким размером средней заработной платы по городу Бишкек.

зарплата в долларах г. Бишкек г. Нур-Султан г. Москва г. Минск 297,6 794,8 1 483,7 803,6

Также сообщается, что в Бишкеке на среднюю заработную плату можно купить более 50 килограммов говядины, тогда как в Москве - в 4,3 раза больше или 224 килограмма). В Нур-Султан на одну заработную плату можно приобрести около 2 тонн хлеба, а в городе Бишкек - в 3,1 раза меньше (498 килограммов).

Покупательная способность среднемесячной заработной платы, в кг

продукт г. Бишкек г. Нур-Султан г. Москва г. Минск Говядина 52,5 137,3 224,0 187,4 Баранина 52,0 113,4 177,2 - Масло сливочное 72,7 99,1 119,4 108,6 Молоко пастеризованное, литр 436,4 1 038,0 1 394,7 1 186,2 Яйца, десяток 276,2 783,3 1 230,8 787,7 Мука пшеничная первого сорта 640,0 1 427,8 2 076,1 1 613,3 Хлеб из муки первого сорта 498,1 1 859,3 1 559,9 1 461,3 Картофель 860,1 2 623,1 2 577,7 1 587,9

Справка Нацстаткома: Покупательная способность заработной платы определяется путем деления среднемесячной заработной платы (в национальной валюте) на среднюю цену 1 килограмма соответствующего товара.

Самые высокие цены на товары первой необходимости в сентябре по сравнению с остальными столицами ЕАЭС, зафиксированы в Москве.

Максимальная средняя розничная цена на говядину (6,66 долларов США за 1 килограмм) была отмечена в Москве, а минимальная розничная цена (4,30 долларов США за 1 килограмм) - в Минске. Наиболее низкие цены на баранину (5,72 долларов США за 1 килограмм) и масло сливочное (4,09 долларов США за 1 килограмм) зафиксированы в Бишкеке.

Средние потребительские цены на основные продукты питания в столицах государств - членов ЕАЭС в сентябре 2021 года