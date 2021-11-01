В Бишкеке самая низкая зарплата среди столиц ЕАЭС

В столицах государств-членов ЕАЭС сравнили заработные платы и розничные цены на социально-значимые продукты питания в сентябре. Об этом сообщили в пресс-службе Национального статистического комитета КР.
По данным Нацстаткома в Бишкеке среднемесячная заработная плата составляет 297,6 долларов (25 тысяч 243 сомов).
Сравнительный анализ покупательной способности зарплат по столицам ЕАЭС свидетельствует о том, что в сентябре, она по продуктам первой необходимости в Бишкеке отставала от уровней в других столицах ЕАЭС, что обусловлено низким размером средней заработной платы по городу Бишкек.
|зарплата в долларах
|г. Бишкек
|г. Нур-Султан
|г. Москва
|г. Минск
|297,6
|794,8
|1 483,7
|803,6
Также сообщается, что в Бишкеке на среднюю заработную плату можно купить более 50 килограммов говядины, тогда как в Москве - в 4,3 раза больше или 224 килограмма). В Нур-Султан на одну заработную плату можно приобрести около 2 тонн хлеба, а в городе Бишкек - в 3,1 раза меньше (498 килограммов).
Покупательная способность среднемесячной заработной платы, в кг
|продукт
|г. Бишкек
|г. Нур-Султан
|г. Москва
|г. Минск
|Говядина
|52,5
|137,3
|224,0
|187,4
|Баранина
|52,0
|113,4
|177,2
|-
|Масло сливочное
|72,7
|99,1
|119,4
|108,6
|Молоко пастеризованное, литр
|436,4
|1 038,0
|1 394,7
|1 186,2
|Яйца, десяток
|276,2
|783,3
|1 230,8
|787,7
|Мука пшеничная первого сорта
|640,0
|1 427,8
|2 076,1
|1 613,3
|Хлеб из муки первого сорта
|498,1
|1 859,3
|1 559,9
|1 461,3
|Картофель
|860,1
|2 623,1
|2 577,7
|1 587,9
Справка Нацстаткома: Покупательная способность заработной платы определяется путем деления среднемесячной заработной платы (в национальной валюте) на среднюю цену 1 килограмма соответствующего товара.
Самые высокие цены на товары первой необходимости в сентябре по сравнению с остальными столицами ЕАЭС, зафиксированы в Москве.
Максимальная средняя розничная цена на говядину (6,66 долларов США за 1 килограмм) была отмечена в Москве, а минимальная розничная цена (4,30 долларов США за 1 килограмм) - в Минске. Наиболее низкие цены на баранину (5,72 долларов США за 1 килограмм) и масло сливочное (4,09 долларов США за 1 килограмм) зафиксированы в Бишкеке.
Средние потребительские цены на основные продукты питания в столицах государств - членов ЕАЭС в сентябре 2021 года
|продукт
|г. Бишкек
|г. Нур-Султан
|г. Москва 2
|г. Минск 2
|Говядина
|5,67
|5,79
|6,66
|4,30
|Баранина
|5,72
|7,01
|8,42
|-
|Масло сливочное
|4,09
|8,02
|12,49
|7,42
|Молоко пастеризованное, литр
|0,68
|0,77
|1,07
|0,68
|Яйца, десяток
|1,08
|1,01
|1,21
|1,02
|Мука пшеничная первого сорта
|0,46
|0,56
|0,72
|0,50
|Хлеб из муки первого сорта
|0,60
|0,43
|0,96
|0,55
|Картофель
|0,35
|0,30
|0,58
|0,51