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В Бишкеке самая низкая зарплата среди столиц ЕАЭС

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- Наталья Крайнова
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В столицах государств-членов ЕАЭС сравнили заработные платы и розничные цены на социально-значимые продукты питания в сентябре. Об этом сообщили в пресс-службе Национального статистического комитета КР.

По данным Нацстаткома в Бишкеке среднемесячная заработная плата составляет 297,6 долларов (25 тысяч 243 сомов).

Сравнительный анализ покупательной способности зарплат по столицам ЕАЭС свидетельствует о том, что в сентябре, она по продуктам первой необходимости в Бишкеке отставала от уровней в других столицах ЕАЭС, что обусловлено низким размером средней заработной платы по городу Бишкек.

зарплата в долларахг. Бишкекг. Нур-Султанг. Москва г. Минск
297,6794,81 483,7803,6

Также сообщается, что в Бишкеке на среднюю заработную плату можно купить более 50 килограммов говядины, тогда как в Москве - в 4,3 раза больше или 224 килограмма). В Нур-Султан на одну заработную плату можно приобрести около 2 тонн хлеба, а в городе Бишкек - в 3,1 раза меньше (498 килограммов).

Покупательная способность среднемесячной заработной платы, в кг

продукт г. Бишкекг. Нур-Султанг. Москва г. Минск
Говядина52,5137,3224,0187,4
Баранина52,0113,4177,2-
Масло сливочное72,799,1119,4108,6
Молоко пастеризованное, литр436,41 038,0 1 394,71 186,2
Яйца, десяток276,2783,3 1 230,8787,7
Мука пшеничная первого сорта640,01 427,82 076,11 613,3
Хлеб из муки первого сорта498,11 859,31 559,91 461,3
Картофель860,12 623,12 577,71 587,9

Справка Нацстаткома: Покупательная способность заработной платы определяется путем деления среднемесячной заработной платы (в национальной валюте) на среднюю цену 1 килограмма соответствующего товара.

Самые высокие цены на товары первой необходимости в сентябре по сравнению с остальными столицами ЕАЭС, зафиксированы в Москве.

Максимальная средняя розничная цена на говядину (6,66 долларов США за 1 килограмм) была отмечена в Москве, а минимальная розничная цена (4,30 долларов США за 1 килограмм) - в Минске. Наиболее низкие цены на баранину (5,72 долларов США за 1 килограмм) и масло сливочное (4,09 долларов США за 1 килограмм) зафиксированы в Бишкеке.

Средние потребительские цены на основные продукты питания в столицах государств - членов ЕАЭС в сентябре 2021 года

продуктг. Бишкекг. Нур-Султанг. Москва 2г. Минск 2
Говядина 5,675,796,664,30
Баранина5,727,018,42-
Масло сливочное4,098,0212,497,42
Молоко пастеризованное, литр0,680,771,070,68
Яйца, десяток1,081,011,211,02
Мука пшеничная первого сорта0,460,560,720,50
Хлеб из муки первого сорта0,600,430,960,55
Картофель0,350,300,580,51


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URL: https://www.vb.kg/408734
Теги:
Нацстатком, цены, ЕАЭС, Кыргызстан
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