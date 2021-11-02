В Глазго на полях Саммита мировых лидеров президент Кыргызстана Садыр Жапаров встретился с премьер-министром Кувейта шейхом Сабахом Халид аль-Хамад ас-Сабахом.

В ходе беседы стороны обсудили актуальные темы дальнейшего укрепления двусторонних связей. Также состоялся обмен мнениями по вопросам повышения на более высокий уровень отношений между Кыргызстаном и Кувейтом.

Глава государства отметил возможность расширения взаимодействия с Кувейтом в рамках совместного осуществления торгово-экономических и инвестиционных проектов.

Шейх Сабах Халид аль-Хамад ас-Сабах выразил большое стремление и заинтересованность в расширении двусторонних отношений.