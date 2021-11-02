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Садыр Жапаров встретился с премьер-министром Кувейта

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- Наталья Крайнова
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В Глазго на полях Саммита мировых лидеров президент Кыргызстана Садыр Жапаров встретился с премьер-министром Кувейта шейхом Сабахом Халид аль-Хамад ас-Сабахом.

В ходе беседы стороны обсудили актуальные темы дальнейшего укрепления двусторонних связей. Также состоялся обмен мнениями по вопросам повышения на более высокий уровень отношений между Кыргызстаном и Кувейтом.

Глава государства отметил возможность расширения взаимодействия с Кувейтом в рамках совместного осуществления торгово-экономических и инвестиционных проектов.

Шейх Сабах Халид аль-Хамад ас-Сабах выразил большое стремление и заинтересованность в расширении двусторонних отношений.


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URL: https://www.vb.kg/408769
Теги:
Кувейт, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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