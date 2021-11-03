Подозреваемому в преступлении онкобольному отказали в переводе в СИЗО Оша

Сотрудники регионального представительства Наццентра Кыргызстана по предупреждению пыток в Оше и Ошской области и привлеченные эксперты провели специальное превентивное посещение ИВС ОВД Кадамджайского района, сообщает пресс-служба НЦПП.

Во время проверки выяснилось, что задержанного по подозрению в создании экстремистской организации (ст. 314 УК КР) 46-летнего уроженца города Кызыл-Кии 27 октября не приняли в СИЗО-5 Оша, ссылаясь на тяжелое состояние его здоровья.

По словам начальника изолятора временного содержания, мужчину обследовали медики Ошской областной больницы. Они подтвердили, что К.С. требуется операция - у него диагностировали рак головки поджелудочной железы, на фоне чего также развилась механическая желтуха.

"Однако при переводе мужчину отказались принять в следственный изолятор Оша, после чего его вновь привезли в ИВС Кадамджайского района. Сейчас подозреваемый в совершении преступления находится в крайне тяжелом состоянии. В соответствии с законом, его необходимо перевести в СИЗО-5. В учреждениях системы ГСИН больше возможностей для оказания квалифицированной медицинской помощи, нежели в изоляторе временного содержания", - подчеркнули в региональном представительстве НЦПП КР.

Сотрудники наццентра просят компетентные органы обратить внимание на этот случай и привлечь должностных лиц к ответственности за бездействие и жесткое, бесчеловечное отношение к задержанному.