Потребление электроэнергии в КР выросло. Энергетики просят экономить

Потребление электроэнергии в Кыргызстане в октябре 2021 года составило 1 миллиард 396 миллионов 957 тысяч Вт.ч, сообщает пресс-служба ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана"

В 2020 году за аналогичный период потребление составляло 1 миллиард 286 миллионо 78 тысяч кВт.ч.

Учитывая сложившуюся ситуацию с накоплением воды в Токтогульском водохранилище ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" обращается с просьбой к населению и другим потребителям об экономном использовании электроэнергии.