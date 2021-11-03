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Потребление электроэнергии в КР выросло. Энергетики просят экономить

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- Александра Василькова
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Потребление электроэнергии в Кыргызстане в октябре 2021 года составило 1 миллиард 396 миллионов 957 тысяч Вт.ч, сообщает пресс-служба ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана"

В 2020 году за аналогичный период потребление составляло 1 миллиард 286 миллионо 78 тысяч кВт.ч.

Учитывая сложившуюся ситуацию с накоплением воды в Токтогульском водохранилище ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" обращается с просьбой к населению и другим потребителям об экономном использовании электроэнергии.


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URL: https://www.vb.kg/408799
Теги:
Кыргызстан, Электроэнергия
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