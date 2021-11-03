Полиция пыталась забрать 85-летнюю мать Валентины Чупик в тюрьму

Правозащитница Валентина Чупик =AZViTl1gqYoyX6i5dQiLViVwOljYHC--ph5e5C0E4hn7HnpQaswFBvQ_WVbqB_JN2K8UzT8hGYRHPidYVNQFRNsc2aSSWCiGCAmlE5TYpVhyITOwXoM7wRk5ZIlKaNl3DtXIvnBvv_sGIX5BKt_rgAL1AtqMAzDG7k2wHCoY62hm0Q&__tn__=%2CO%2CP-R]сообщила на своей странице в Facebook, что вечером 2 ноября в её дом в Подольске "опять пыталась ворваться полиция", чтобы забрать её 85-летнюю маму в депортационную тюрьму, чтобы потом выдворить из страны.

В своем посте правозащитница отметила, что это уже третье полицейское вторжение в ее дом.

"Моей маме скоро исполнится 85 лет, она лежачий инвалид I группы, не способный самостоятельно передвигаться из-за сильного остеопороза (хрупкость костей), с больным сердцем и почками, она просто не выдержит ни суда, ни даже дороги в эту депортационную тюрьму, не говоря уже о содержании в ней. Ни постановления о проверке, ни распоряжения о проверке, ни ордера на обыск или арест, никаких иных правоустанавливающих документов, которые позволили бы ему проводить проверку в моем жилище, полицейский не имел", - написала Чупик.

Она указывает, что даже в том случае, если бы полицейский и имел такие документы, ее мать все равно не подлежит ответственности за превышение сроков пребывания, в связи с тем, что она ни физически, ни юридически не могла бы урегулировать свой статус.

"Я, как собственник помещения и принимающая сторона, с 12.09.2021 по 24.09.2021 находилась в командировке в Армении, а ночью с 24 на 25 сентября была незаконно задержана в аэропорту Шереметьево и 8 дней была незаконно лишена свободы в "помещении для недопущенных пассажиров" в терминале F аэропорта Шереметьево, после чего принудительно депортирована в Армению с запретом на въезд на 30 лет. Таким образом, я не могла урегулировать её статус как принимающая сторона; сам мигрант в России лишён права вставать на миграционный учёт, поэтому сама мама также не могла урегулировать свой статус", - объяснила правозащитница.

Она считает, что действия полицейских были как процессуально, так и, по сути, незаконны.

"Уверена также, что эти действия полиции не просто незаконны, но и непосредственно угрожают жизни моей матери, и эти риски полицией осознаются, и они желают наступления этих вредных последствий. Также сообщаю, что посольство Республики Узбекистан, в которое моя мама обратилась на прошлой неделе с целью оформления загранпаспорта нового образца для выезда ко мне в Армению, уведомляло МВД России о том, что она находится под защитой посольства и намерена добровольно покинуть Россию, как только её документы будут готовы. Считаю, что это незаконное вторжение в моё жилище и попытка незаконного привлечения к ответственности моей ограниченно дееспособной, пожилой и очень больной матери имела целью взятие её в заложники для оказания давления на меня, чтобы я прекратила свою правозащитную деятельность в пользу мигрантов в России, которую я активно продолжаю, несмотря на высылку. Предполагаю, что следующим этапом давления может быть непосредственная угроза моей жизни, поскольку запугать меня с целью отказаться от помощи мигрантам невозможно - только убить", - пишет Чупик.

СПРАВКА

Валентина Чупик - правозащитница и руководительница некоммерческой организации помощи трудовым мигрантам "Тонг Жахони" ("Утро мира"). Эта организация оказывает бесплатную юридическую помощь мигрантам, которые столкнулись с давлением правоохранителей и другими проблемами.

Сама Чупик - гражданка Узбекистана. В Россию она приехала, по данным СМИ, в 2005 году и жила в стране в качестве беженки.

В ночь на 25 сентября её, после прилёта из Армении, задержали сотрудники ФСБ России в аэропорту Шереметьево и поместили в спецприёмник, чтобы депортировать. Сотрудники ФСБ при задержании вручили ей уведомление о лишении статуса "беженки" и сообщили, что ей запрещён въезд в страну до 2051 года.

Чупик лишили статуса "беженки" из-за того, что она якобы живет по поддельным документам беженца. Власти России считают, что она "предоставляла при получении статуса "беженца" заведомо ложные сведения о себе или предоставляла фальшивые документы". Сама правозащитница не согласна с этим и называет эти обвинения "абсолютным бредом".