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Трудовым мигрантам из КР в РФ порекомендовали российские вакцины

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- Евгений Денисенко
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В посольстве Кыргызстана в России посоветовали согражданам, как избежать здесь лишних проблем при трудоустройстве. Поводом, как сказано, послужили публикации в социальных сетях и СМИ относительно трудностей, испытываемых соотечественниками при найме на работу в Москве, по причине непризнания кыргызстанских сертификатов о вакцинации.

В дипмиссии проинформировали, что в соответствии с поручением Кабинета Министров Кыргызстана с 10 июня 2021 года Министерством иностранных дел, внешней торговли и инвестиций КР проводится целенаправленная работа по признанию иностранными государствами таких сертификатов. Их образцы с просьбой о признании на территории России были по дипломатическим каналам препровождены в ее уполномоченные органы. Данный вопрос поднимается и на встречах сотрудников посольства в МИД РФ.

"По информации российский стороны, в настоящее время обращение кыргызской стороны находится на рассмотрении соответствующих компетентных органов РФ, и процедура признания сертификатов КР о вакцинации еще не завершена. При этом следует отметить, что до настоящего времени в России еще не признан ни один из иностранных сертификатов", - уточнили в посольстве.

"С учетом вышеизложенного, во избежание трудностей при найме на работу в РФ и получении QR-кодов посольство считает целесообразным для соотечественников, намеревающихся прибыть в Россию на работу, прохождение вакцинации в ней российскими препаратами, сертифицированными на территории страны пребывания", - порекомендовали в дипмиссии.

В ней также подчеркнули, что работа по признанию сертификатов КР о вакцинации в зарубежных странах будет продолжена по линии Министерства иностранных дел, внешней торговли и инвестиций и Министерства здравоохранения Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/408834
Теги:
миграция, Россия, трудовая миграция, Кыргызстан, трудовые мигранты в РФ
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