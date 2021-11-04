В Бишкеке шесть выпускников детских домов получили муниципальные квартиры

Мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев вручил ключи от квартир шестерым выпускникам детских домов, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в муниципальных администрациях мэрии города Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Так, новым домом обзавелись:

Емельянов Ю.Н. – воспитанник Краснреченской специальной общеобразовательной (вспомогательной) школы-интерната; Байбосунов И.У. – сирота; Джекшенов Н.С. – воспитанник Краснореченской специальной общеобразовательной (вспомогательной) школы-интерната; Нукеш у.К. – сирота; Эркинбекова Ж.Э. – сирота; Атанов Б.К. – сирота.

На церемонии передачи приняла участие и уполномоченный по правам ребенка КР Жыпариса Рысбекова. Она поблагодарила столичный муниципалитет за оказанную поддержку.

Также принято решение о включении в состав общественных комиссий по жилищным вопросам представителей районных управлений социального развития мэрии города Бишкек, как уполномоченного органа по защите прав детей.