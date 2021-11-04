В Бишкеке шесть выпускников детских домов получили муниципальные квартиры

Мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев вручил ключи от квартир шестерым выпускникам детских домов, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в муниципальных администрациях мэрии города Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.
Так, новым домом обзавелись:
На церемонии передачи приняла участие и уполномоченный по правам ребенка КР Жыпариса Рысбекова. Она поблагодарила столичный муниципалитет за оказанную поддержку.
Также принято решение о включении в состав общественных комиссий по жилищным вопросам представителей районных управлений социального развития мэрии города Бишкек, как уполномоченного органа по защите прав детей.