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В Бишкеке шесть выпускников детских домов получили муниципальные квартиры

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- Александра Василькова
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Мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев вручил ключи от квартир шестерым выпускникам детских домов, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в муниципальных администрациях мэрии города Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Так, новым домом обзавелись:

  1. Емельянов Ю.Н. – воспитанник Краснреченской специальной общеобразовательной (вспомогательной) школы-интерната;
  2. Байбосунов И.У. – сирота;
  3. Джекшенов Н.С. – воспитанник Краснореченской специальной общеобразовательной (вспомогательной) школы-интерната;
  4. Нукеш у.К. – сирота;
  5. Эркинбекова Ж.Э. – сирота;
  6. Атанов Б.К. – сирота.

На церемонии передачи приняла участие и уполномоченный по правам ребенка КР Жыпариса Рысбекова. Она поблагодарила столичный муниципалитет за оказанную поддержку.

Также принято решение о включении в состав общественных комиссий по жилищным вопросам представителей районных управлений социального развития мэрии города Бишкек, как уполномоченного органа по защите прав детей.


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URL: https://www.vb.kg/408843
Теги:
сироты, Бишкек, Кыргызстан, квартирный вопрос
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