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ГНС в октябре выполнила план по налогам на 100,4 процента

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- Александра Василькова
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Государственная налоговая служб в октябре 2021 года обеспечила сбор налогов и платежей в сумме 9 миллиардов 921,8 миллиона сомов при прогнозе 9 миллиардов 879,5 миллиона сомов, сообщает пресс-служба ведомства.

Выполнение составило 100,4 процента или план прогноз перевыполнен на 42,3 миллиона сомов. По сравнению с октябрем месяцем 2020 года поступления налогов и платежей увеличились на 2 миллиарда 330,8 миллиона сомов. Темп роста составил 130,7 процента.

В целом за январь-октябрь месяцы 2021 года ГНС собрано налогов и платежей в сумме 85 миллиардов 770,5 миллилна сомов при прогнозе 82 миллиарда 688,8 миллиона сомов. Установленный план выполнен на 103,7 процента или перевыполнен на 3 миллиарда 81,7 миллиона сомов, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 23 миллиарда 124,4 миллиона сомов. Темп роста составил 136,9 процента.

сравнительно аналогичного периода 2019 года сумма поступлений увеличилась на 22 миллиарда 603,2 миллиона сомов. Темп роста составил 135,8 процента.


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URL: https://www.vb.kg/408845
Теги:
налоги, Кыргызстан, налоги в Кыргызстане
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