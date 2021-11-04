На Иссык-Куле сдан в эксплуатацию служебный дом для сотрудников ГКНБ

В Иссык-Кульской области завершено строительство 4-х квартирного служебного дома для сотрудников ГКНБ, сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках проводимых мероприятий по улучшению и строительству инфраструктуры, ГКНБ продолжается работа по созданию соответствующих

условий службы сотрудникам, говорится в соообщении.

Так, 4 ноября 2021 года завершено строительство 4-х квартирного служебного дома в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульского района Иссык-

Кульской области, который сдан в эксплуатацию.

В церемонии сдачи в эксплуатацию указанных квартир принялиучастие заместитель председателя кабмина – председатель

ГКНБ Камчыбек Ташиев, полномочный представитель президента КР в Иссык-Кульской области Мирбек Кожоев, глава Иссык-Кульской районной

государственной администрации – аким Калыбек Жумадылов, а также действующие сотрудники и ветераны Госкомитета.

Строительство служебных домов осуществлялось подрядчиком ОсОО "Бает Жаштары".