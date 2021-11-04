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На Иссык-Куле сдан в эксплуатацию служебный дом для сотрудников ГКНБ

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- Александра Василькова
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В Иссык-Кульской области завершено строительство 4-х квартирного служебного дома для сотрудников ГКНБ, сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках проводимых мероприятий по улучшению и строительству инфраструктуры, ГКНБ продолжается работа по созданию соответствующих

условий службы сотрудникам, говорится в соообщении.

Так, 4 ноября 2021 года завершено строительство 4-х квартирного служебного дома в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульского района Иссык-

Кульской области, который сдан в эксплуатацию.

В церемонии сдачи в эксплуатацию указанных квартир принялиучастие заместитель председателя кабмина – председатель

ГКНБ Камчыбек Ташиев, полномочный представитель президента КР в Иссык-Кульской области Мирбек Кожоев, глава Иссык-Кульской районной

государственной администрации – аким Калыбек Жумадылов, а также действующие сотрудники и ветераны Госкомитета.

Строительство служебных домов осуществлялось подрядчиком ОсОО "Бает Жаштары".


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URL: https://www.vb.kg/408861
Теги:
ГКНБ, Иссык-Кульская область, Кыргызстан, Иссык-Куль, жилье
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