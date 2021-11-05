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Откроется новый авиарейс Бишкек-Будапешт

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- Назгуль Абдыразакова
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Откроется новый авиарейс Бишкек-Будапешт. Об этом сообщил в рамках бизнес-форума "Партнерство между Евросоюзом и Центральной Азии" министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, авиарейсы будут осуществляться как минимум два раза в неделю.

"Со стороны правительства Венгрии мы обо всем позаботимся. Сейчас на форуме представлены 16 компаний из Венгрии. Мы надеемся, что между нами будут хорошие связи", – рассказал Петер Сийярто.

Отметим, что открытие авиасообщение между городами, было предложено еще осенью прошлого года.


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URL: https://www.vb.kg/408922
Теги:
Венгрия, Кыргызстан, новый авиарейс
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