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Инцидент на кыргызско-таджикской границе будет тщательно расследован

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- Анастасия Карелина
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По факту инцидента на кыргызско-таджикском участке Государственной границы будет проводиться разбирательство. Об этом сообщает отдел по свзям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы ГКНБ.

Четвертого ноября в Лейлекском районе на участке транзитной автодороги Арка-Борбордук напротив автозаправочной станции "Бостон" военнослужащий ПС ГКНБ КР на своей автомашине Honda Accord пытался совершить поворот. Во время маневра автомашину кыргызстанца закидали камнями пятеро военнослужащих Таджикистана. Кроме того, они предприняли неудачную попытку задержания военнослужащего Кыргызстана.

Военнослужащий не пострадал, но его автомобилю был нанесен ущерб – разбиты стекла.

По факту случившегося будет проводиться разбирательство. Планируется проведение встречи представителей погранслужб Кыргызстана по Лейлекскому и Таджикистана по Ганчинскому направлениям.


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URL: https://www.vb.kg/408955
Теги:
ГКНБ, Погранслужба, граница, Таджикистан, Кыргызстан
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