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Жалалдин Абдувалиев стал серебряным призером чемпионата мира по дуатлону

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- Айжан Мамбеталиева
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Кыргызстанец Жалалдин Абдувалиев завоевал серебро на чемпионате мира по дуатлону в категории среди незрячих, сообщил сопровождавший его спортсмен Нуршат Абабакиров.

Кыргызстанцы выступали вчера, 7 ноября. Участники преодолели 5 километров бегом, затем 20 километров на велосипеде и затем еще 2,5 километра бегом.

"Серебро на чемпионате мира по дуатлону среди незрячих в городе Авилес, Испания. Посчастливилось сопровождать Жалалдина на его пути к победе. Чуть не отдали второе место бельгийцам. Было нелегко, но мы это сделали. Есть над чем работать", - сразу после финиша написал Нуршат на своей странице в "Фейсбук".


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URL: https://www.vb.kg/409005
Теги:
спорт, чемпионат, Испания, Кыргызстан
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