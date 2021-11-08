Жалалдин Абдувалиев стал серебряным призером чемпионата мира по дуатлону

Кыргызстанец Жалалдин Абдувалиев завоевал серебро на чемпионате мира по дуатлону в категории среди незрячих, сообщил сопровождавший его спортсмен Нуршат Абабакиров.

Кыргызстанцы выступали вчера, 7 ноября. Участники преодолели 5 километров бегом, затем 20 километров на велосипеде и затем еще 2,5 километра бегом.

"Серебро на чемпионате мира по дуатлону среди незрячих в городе Авилес, Испания. Посчастливилось сопровождать Жалалдина на его пути к победе. Чуть не отдали второе место бельгийцам. Было нелегко, но мы это сделали. Есть над чем работать", - сразу после финиша написал Нуршат на своей странице в "Фейсбук".