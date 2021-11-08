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Кыргызстан участвовал в конференции по государственно-частному диалогу

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- Айжан Мамбеталиева
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Кыргызстан принял участие в Региональной конференции по государственно-частному диалогу в Ферганской долине

С 4 по 6 ноября, в Намангане офисы ПРООН Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан совместно c проектом Европейского союза "BOOST" организовали Региональную конференцию для создания диалога между государственным и частным секторами в рамках совместных усилий по содействию устойчивому социально-экономическому развитию и улучшения торговых связей в регионе.

В мероприятии приняли участие представители бизнес-ассоциаций, малого и среднего бизнеса, банков, государственных и местных органов власти, молодежных организаций и комитетов, международных организаций, СМИ, а также другие заинтересованные партнеры.

Приграничная торговля остается важной сферой экономической деятельности всех трех вышеупомянутых стран. В связи с этим, это масштабное мероприятие проводилось с целью налаживания диалога между компаниями Ферганской долины Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана и предоставило площадку для обсуждения возможностей создания более благоприятной среды для развития бизнеса и предпринимательства.

Рассматривая общие отраслевые и географические приоритеты, участники также обсудили проблемы доступа к финансированию для малого и среднего бизнеса, приняли участие в разработке рекомендаций для заинтересованных сторон и получили отзывы. Эксперты и консультанты сектора развития поделились перспективами для возможного устранения проблем, препятствующих развитию предпринимательства в регионе на основе извлеченных уроков и передового опыта реализации различных проектов в данной сфере.

"ПРООН рада быть соорганизатором этой конференции, объединяющей местных руководителей и малые и средние предприятия, создавая платформу для диалога между компаниями Ферганской долины. ПРООН в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане реализует ряд проектов по социально-экономическому восстановлению от негативных последствий Covid-19 в Ферганской долине и работает над продвижением трансграничного торгового сотрудничества в регионе путем наращивания регионального и экспортного потенциала в контексте пост-пандемии с учетом связанных ограничений, потенциалов роста и диалога между предпринимателями и местными органами власти для повышения осведомленности о трансграничных экономических возможностях, в том числе в контексте Евразийского экономического союза. ПРООН стремится к сотрудничеству и нахождению точек соприкосновения для оптимизации совместных усилий, способствующих достижению Целей Устойчивого Развития 2030 посредством партнерства на всех уровнях. Я хочу сердечно выразить благодарность Российской Федерации и нашему давнему партнеру Европейскому Союзу за поддержку в достижении ЦУР во время пандемии COVID-19 и в последующий период". – отметила заместитель постоянного представителя ПРООН в Узбекистане Дойна Монтенау.

Повестка региональной конференции состояла из различных сессий, в том числе пленарных дискуссий и экспертных консультаций. Одной из основных тем мероприятия стало приграничное сотрудничество - развитие производственного сотрудничества, торговли и услуг.

"Здоровая межрегиональная торговля будет способствовать развитию производственной кооперации и производственно-сбытовых цепочек. Таким образом, по результатам конференции будут выявлены области, наиболее благоприятные для взаимодействия экономик Ферганской долины с международными рынками, в том числе в рамках Евроазиатского экономического союза" - прокомментировал старший советник ПРООН в Кыргызстане по вопросам социальной сплоченности Мукаш Калдаров.

Также подробно обсуждались такие темы, как финансирование, бизнес-планирование, экспортный пакет и другие. Пленарные дискуссии были так же посвящены тому, как МСП в агропромышленном секторе могут интегрироваться в цифровое сообщество и достаточно быстро адаптировать свои технологии к изменению климата.

На третий заключительный день участникам была предоставлена возможность посетить местные успешные предприятия в области информационных технологий, агропромышленного комплекса, текстильных технологий, логистики и увидеть примеры предпринимательства, построенного на государственно-частном партнерстве. Кроме того, была организована выставка, на которой предприятия могли представить свою продукцию. Это дало возможность нескольким компаниям из Кыргызстана, таким как, например, Нукура, подписать контракт с соответствующими партнерами из Узбекистана.

Ожидается, что участие в этой Региональной конференции поможет представителям Кыргызстана определить передовой опыт и политику, которые можно перенять у других стран региона.


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URL: https://www.vb.kg/409012
Теги:
ПРООН, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан
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