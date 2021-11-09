Миссию СНГ информировали об особенностях парламентских выборов в КР

Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Н.Шайлдабекова встретилась с представителями Миссии Содружества Независимых Государств - начальником отдела Исполкома СНГ Евгением Козяком и советником Исполкома СНГ Олегом Кулебой. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.

"Председатель ЦИК КР информировала относительно особенностей предстоящих парламентских выборов, назначенных на 28 ноября 2021 года, результатов реформирования избирательной системы республики, новшеств выборного законодательства Кыргызстана.

Акцент был сделан на агитационной кампании, которая проходит с 29 октября по 27 ноября 2021 года. В настоящее время наступает важный агитационный этап – дебатный. Впервые на региональных телеканалах пройдут теледебаты по 36 одномандатным избирательным округам. Это также является отличительной чертой выборов, поскольку, по опросам, избиратели ожидают дебаты как основной источник информации о кандидатах.

Дебаты между партиями пройдут в три этапа на двух национальных телеканалах – ЭлТР (молодежные и женские дебаты) и КТРК (между лидерами партий).

ЦИК КР готовит большой тираж материалов о кандидатах по одномандатным избирательным округам и со списками кандидатов от политических партий, которые будут распространены по всем регионам. Также функционирует сайт "Талапкер", где уже размещена полная информация об избирательных фондах кандидатов и партий.

Информация по поступлению и расходованию средств избирательных фондов поступает из банков в автоматическом режиме и сразу отображается на сайте Центризбиркома. Это является еще одним новшеством выборной кампании – автоматизация банковских операций.

Новацией также является введение нормы, по которой кандидаты, являющиеся политическими служащими, за исключением депутата Жогорку Кенеша или Президента, депутата местного кенеша; руководителем государственного, муниципального предприятия, учреждения, предприятия с долей государственного (муниципального) участия более 30 процентов и их подразделений, прекращают исполнение должностных или служебных полномочий с момента выдвижения на выборах в Жогорку Кенеш. Кандидаты, являющиеся государственными служащими, независимо от вида государственной службы (гражданская, военная, правоохранительная, дипломатическая), муниципальными служащими, работниками средства массовой информации приостанавливает исполнение должностных или служебных полномочий с момента выдвижения на выборах в Жогорку Кенеш.

На данное время поступило в ЦИК КР 56 обращений по нарушениям, некоторые их них дублируются. Работают координационные группы оперативного реагирования с включением председателей окружных и территориальных избирательных комиссий, всех уровней правоохранительных органов. Это позволило обеспечить взаимодействие комиссий и правоохранителей, все поступающие сигналы анализируются в секретариате, определяется компетенция органа, который должен рассматривать сигнал по месту нарушения, по итогам расследования информация предоставляется в секретариат.

Жалобы по кандидатам и политическим партиям рассматривает Центральная избирательная комиссия, со стороны иных субъектов – жалобы рассматриваются по территориальности избирательными комиссиями.

"Миссия СНГ приступила к работе, принимают участие представители Межпарламентской Ассамблеи, планируется участие порядка 120 наблюдателей, начал работу штаб Миссии. Это 15 миссия в Кыргызстан и 115 миссия на пространстве Содружетства", - отметил Евгений Козяк".