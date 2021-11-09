Детский музыкальный фестиваль "Карусель" пройдет в Бишкеке 13-14 ноября

Детский музыкальный фестиваль "Карусель" пройдет в кыргызской столице 13 и 14 ноября. Об этом сообщает Русский Дом в Бишкеке.

Смотр детских творческих коллективов организуют представительство Россотрудничества в Кыргызской Республике и Национальный центр детей и юношества "Сейтек". Событие включено в программу мероприятий в рамках продолжающегося Перекрестного года России и Кыргызстана.

Ожидается, что в фестивале примут участие ведущие детские хореографические и вокальные коллективы, а также сольные исполнители из Бишкека, Каракола, Канта, Кара-Балты, Маевки, Панфиловки и Новопавловки.

Зрители смогут увидеть выступления ребят из народного ансамбля песни и танца ASIA-NUR, ансамбля танца "Ала-Тоо", танцевальных студий XDance, "Катрин", "Назбийке", "Аксаамал", танцевального ансамбля "Радуга", ансамбля Новопавловской средней школы-гимназии, народного ансамбля танца "Ассоль", народного образцового ансамбля "Улыбка", народного хореографического ансамбля танца "Шаттык", детского музыкального театра "Таберик", танцевальной студия школы имени Чехова, вокальной группы "Сыйкыр", детской вокальной группы KGтай, вокальной группы "Соловушки" и других коллективов.

Всех желающих познакомиться с конкурсной программой фестиваля ждут 13 ноября с 10 до 15 часов в НЦДЮ "Сейтек". А уже 14 ноября в 16 часов здесь же состоится Гала-концерт фестиваля.