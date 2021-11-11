"Нацпромлизинг" предлагает делится с КР опытом модернизации предприятий

Наша компания имеет большой опыт в вопросах модернизации промышленных объектов, и мы бы хотели перенести его в Кыргызстан, чтобы придать новый импульс развитию страны. Об этом по итогам церемонии подписания совместных документом с Российско-Кыргызским Фондом развития сообщил генеральный директор ООО "Нацпромлизинг" Дмитрий Ерошок.

"Сегодня мы подписали ряд важных документов с Российско-Кыргызским фондом развития. В том числе о создании лизинговой компании в Кыргызстане, которая будет фокусироваться на развитии промышленности и промышленной кооперации как с Российской Федерацией, так и с другими странами ЕАЭС", - сказал Дмитрий Ерошок.

Речь идет о создании ОсОО "Нацпромлизинг-Кыргызстан", которое в ближайшие годы, может привлечь в экономику Кыргызстана до $200 млн.

"Во-первых, со стороны техники, которая будет импортироваться в Кыргызстан, мы будем опираться на поддержку экспортных агентств. Но, в первую очередь мы опираемся на продукцию российских предприятий, в том числе тех модернизацию которых мы проводили ранее. Например, продукция Петербургского тракторного завода сегодня не уступает и даже превосходит импортные аналоги", - отметил Ерошок.

Он подчеркнул, что сегодня важный день, когда продукция российских заводов, модернизированных при поддержке ООО "Нацпромлизинг" выходит на рынок ЕАЭС, но конечные цели более амбициозные.

"Наша цель – промышленная кооперация. Мы будем смотреть, какую продукцию мы можем передавать на сборку в другие страны, это будет способствовать созданию здесь новых рабочих мест. Мечта в том, чтобы наши совместные продукты, созданные в ЕАЭС экспортировались в другие государства – Иран, Индия и так далее", - добавил он.

Кроме того, сегодня были подписаны совместные документы с ГП "Кыргыз Темир Жолу" и "Айыл Банком". Первый договор касается обновления подвижного состава кыргызской железной дороги. Второй – о поставке сельскохозяйственной техники, которую банк будет предоставлять кыргызстанским фермерам.