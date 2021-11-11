Ассоциации развития агропромышленного комплекса КР открыла в РФ первый ТД

"Первый торговый дом "Салам" Ассоциации развития агропромышленного комплекса Кыргызстана открылся в Новосибирске. "Салам" - оптово-розничный магазин, в котором россияне могут купить наши просто уникальные - экологически чистые национальные продукты и продукты "Халяль", что сейчас особенно ценится. У россиян наша страна ассоциируется именно с экологически чистой продукцией. По большому счету так оно и есть. Кроме того, в нашем торговом доме большой выбор национальных изделий наших ремесленников, предметов для дома, одежды кыргызских мастериц, косметики", - сообщила VB.KG представитель ассоциации Айгерим Айдаралиева.

"В дальнейшем сеть таких магазинов предполагается открыть в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге", - добавила она.

По словам Айдаралиевой, продажа товаров через торговый дом "Салам" увеличит экспортные поставки товаров отечественных переработчиков и производителей. Отечественные компании и предприниматели смогут выйти на новый рынок без прохождения таких барьеров, как подписание специального импортного договора с российской компанией порой на не выгодных для них условиях. "Но, безусловно, продукция должна иметь соответствующие документы – сертификаты качества, разрешение на вывоз продукции в страны ЕАЭС", - отметила представитель Ассоциации развития агропромышленного комплекса.

И ранее предпринимались попытки открыть подобные торговые дома. Проводились даже ярмарочные караваны товаров кыргызских производителей "Кыргызстан - Россия",

снаряженные по инициативе региональной общественной организации "Центр содействия развитию российско–кыргызских взаимоотношений - Мекеним Ала–Тоо", одной из старейших в России организаций, объединяющей наиболее активных представителей кыргызского сообщества по всей Российской Федерации. Идею поддержали Министерство экономики КР, посольство КР в России, интеграционная торгово–экономическая площадка "Кыргыз Экспо", Совет по развитию внешней торговли и международных экономических отношений и Евразийская экономическая комиссия. Поддержка таких крупных и известных структур подчеркивала значимость события в отношениях двух стран. И россияне, и кыргызстанцы назвали его просто и точно - караваном дружбы.

"Караваны тогда побывали во многих крупных городах России. Отборный узгенский рис, иссык–кульские сушеные грибы, баткенские курага и изюм, таласская фасоль, мед, варенье из облепихи и малины, орехи, казы–чучук, ноокатские яблоки уходили, что называется, влет. Наши палатки в Самаре, Москве горожане буквально оккупировали. И что важно: между продавцами и покупателями моментально возникли доверительные и добрые отношения. Было ощущение, что мы и не в России вовсе, а дома, такая дружелюбная царила атмосфера", - рассказала VB.KG идейный вдохновитель и организатор таких караванов председатель "Центра содействия развитию российско–кыргызских взаимоотношений - Мекеним Ала–Тоо" Джамилахан Бегиева.

Довела идею до логического конца Ассоциация развития АПК, которая была основана всего два года назад, предпринимателями-лидерами в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции в КР. Но за столь короткий срок она обрела силу и влияние и смогла прорваться на большой российский рынок. В настоящее время членами ассоциации являются более 50 предприятий агропромышленного сектора.

"Деятельность Ассоциации развития АПК направлена на создание благоприятной среды для развития предпринимательства, обеспечение продовольственной безопасности страны. А главное - у людей появилась реальная возможность занять свою нишу на таком большом российском рынке, завязать деловые контакты с партнерами и научиться профессионально продвигать товар на территории России. И, конечно, подобные деловые контакты будут способствовать развитию еще более доверительных и дружеских отношений между странами", - подчеркнула Айгерим Айдаралиева.