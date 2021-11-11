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Кыргызстану дали отсрочку по выплате внешнего долга на $56,6 миллиона

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- Александра Василькова
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Министерству финансов удалось добиться отсрочки по выплате внешнего долга, сообщается на сайте ведомства.

Отмечено, что в рамках активной работы ведомста по реструктуризации внешнего долга республики перед двусторонними кредиторами в рамках Инициативы по приостановке обслуживания долга (DSSI) 10 сентября 2021 года министерством был подписан меморандум о взаимопонимании с Парижским клубом.

Таким образом, в рамках программы DSSI Кыргызстан получил отсрочку по выплатам перед Китаем, Францией, Германией, Турцией, Саудовской Аравией и Японией. Общая сумма выплат, которая была перенесена на последующие годы, составила 56,6 миллиона долларов. Из них 90,2 процента этой суммы - реструктуризация долга перед Китаем.

"В рамках программы DSSI существуют стандартные условия, тем самым срок отсрочки обслуживания долга перед кредиторами рассчитан с 1 июля по 31 декабря 2021 года, и все отсроченные средства переносятся на последующие годы равными долями, со сроком на 6 лет, из них первый год является льготным‎", - сообщают в Минфине.


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URL: https://www.vb.kg/409176
Теги:
долг, Кыргызстан, государственный долг, финансы, Министерство финансов
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