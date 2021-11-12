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Садыр Жапаров поучаствовал в церемонии поднятия флага КР в Стамбуле

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- Александра Василькова
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Президент Садыр Жапаров сегодня, 12 ноября, принял участие в церемонии поднятия флага Кыргызстана по случаю открытия новой штаб-квартиры Секретариата Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) в городе Стамбуле Турецкой Республики. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

На торжественном мероприятии присутствовали президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Генеральный секретарь ССТГ Багдад Амреев.

Главы государств синхронно подняли свои национальные флаги, а затем перерезали ленту у нового здания штаб-квартиры Секретариата ССТГ.

После совместного фотографирования, лидеры стран Тюркского совета прошли в новое здание штаб-квартиры Секретариата ССТГ для беседы в неформальной обстановке.


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URL: https://www.vb.kg/409247
Теги:
президент, Турция, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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