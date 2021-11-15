Женское предпринимательство в Кыргызстане получит поддержку государства

В Кыргызстане планируется подписание государственной программы по поддержке и развитию женского предпринимательства, принятие которой на протяжении нескольких лет лоббировал "Женский форум "Курак". Об этом сообщают организаторы форума.

Два года назад Министерство экономики при поддержке Европейского банка реконструкции и развития приступило к разработке программы. Была создана рабочая группа, куда вошли все представители госструктур, бизнес-ассоциаций, эксперты. Активное участие в работе над созданием госпрограммы приняли представительницы женского объединения "Курак". Сегодня авторы и инициаторы документа надеются, что с принятием реальной, исполнимой и результативной программы в Кыргызстане произойдут позитивные изменения.

"С принятием госпрограммы по поддержке женского предпринимательства все мы - доноры, правительство, бизнес, - объединившись, получим возможность работать сообща по направлениям, которые действительно нужны. На этой площадке сплотятся все, кто хочет развития и процветания нашей стране", - отмечает посол Всемирного дня женского предпринимательства в Кыргызстане и соучредитель "Женского форума "Курак" Айнура Сагынбаева.

Презентация программы пройдет на полях конференции "Созидающие и смелые: 30-летний путь женщин Кыргызстана к успеху", посвященной Всемирному дню женского предпринимательства (WED), который республика отметит вместе со 144 странами мира 19 ноября. В этом году мероприятие стартует с Чон-Алая, Алая и Оша, где состоятся мастер-классы и модный показ дизайнера Дильбар Ашимбаевой.

На площадке конференции в Бишкеке также ожидаются выступления интересных спикеров, запланированы нетворкинги для участников. В рамках мероприятия состоятся церемонии награждения по итогам конкурсов, ранее объявленных женским объединением "Курак" среди женщин-лидеров, менторов и журналистов. Одной из отличительных и ярких особенностей предстоящего события станет фотовыставка "Женское предпринимательство в лицах". Тридцать черно-белых и цветных фотопортретов символизируют 30-летний путь кыргызстанских женщин в производстве, торговле, сфере услуг. На каждом снимке запечатлены истории женщин-тружениц со всех уголков республики.

В работе конференции участвуют 300 женщин-предпринимателей со всех регионов Кыргызстана, представители бизнес-сектора и госструктур, депутаты Жогорку Кенеша, ведущие международные организации и партнеры.

Конференция будет проходить 19 ноября в отеле "Novotel Bishkek" с 13.30 до 17.30 по адресу: проспект Манаса, 16.