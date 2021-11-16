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ГКНБ просит членов ОПГ не вмешиваться в предвыборный процесс

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- Наталья Крайнова
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ГКНБ проведены следственно-оперативные мероприятия в нескольких областях КР в отношении лиц, причастных к организованной преступности. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Сообщается, что в период с 8 по 12 ноября, в органы ГКНБ доставлены ряд граждан КР, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности по различным преступлениям, с которыми проведены соответствующие следственные действия, а также разъяснительно-профилактическая работа по недопущению вмешательства последних в выборные процессы и лоббирования интересов определенного кандидата либо партии.

ГКНБ на плановой основе совместно с МВД КР продолжаются специальные следственно-оперативные мероприятия по выявлению и пресечению деятельности ОПГ по всей территории республики.

ГКНБ просит граждан КР обращаться в случае получения любой информации о вмешательствах лиц, причастных к ОПГ в выборные процессы либо других незаконных действиях, для принятия соответствующих мер в установленном законодательством КР порядке.

Обращаться в дежурную службу ГКНБ КР по телефону: (0312) 66-04-75 (г. Бишкек), а также в территориальные управления (телефоны доверия), работающие в круглосуточном режиме:

  1. Чуйская область (0312) 54-07 19:
  2. Жалал-Абадская область: (03722) 5-60-49;
  3. Ошская область: (03222) 2-30-78;
  4. Иссык-Кульская область: (03922) 5-11-80;
  5. Таласская область: (03422) 5-20-43;
  6. Нарынская область: (03522) 5-08-49;
  7. Баткенская область: (03622) 5-00-33.


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URL: https://www.vb.kg/409427
Теги:
выборы, ОПГ, Кыргызстан, ГКНБ
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  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
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