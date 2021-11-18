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ГКНБ задержан заместитель прокурора Октябрьского района Бишкека

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- Анастасия Карелина
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По факту вымогательства задержан заместитель прокурора Октябрьского района кыргызской столицы. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

ГКНБ совместно с Генеральной прокуратурой в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий по факту вымогательства задержан заместитель прокурора Октябрьского района Бишкека "А.А.Э.". Установлено, что под угрозой привлечения к уголовной ответственности он вымогал денежные средства в размере 5 тысяч долларов у сотрудников правоохранительных органов.

В результате задержания и проведенного обыска получены вещественные и документальные доказательства того, что работник прокуратуры получил часть суммы в размере более 200 тысяч сомов.

"А.А.Э." в порядке статьи 98 УПК КР водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия по установлению причастности задержанного к другим аналогичным противоправным действиям.


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URL: https://www.vb.kg/409496
Теги:
Генеральная прокуратура, ГКНБ, задержание, Октябрьский район
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