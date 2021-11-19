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Новобранцы Департамента по охране и конвоированию ГСИН приняли присягу

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- Анастасия Карелина
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Сегодня в Департаменте по охране и конвоированию ГСИН приняли присягу молодые бойцы, призванные на службу в сентябре-октябре 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На торжественном мероприятии в воинской части 7412 присутствовали представители взаимодействующих ведомств, пенсионеры Департамента, родители и близкие молодых солдат.

Военнослужащим Департамента предстоит осуществлять охрану исправительных колоний Службы исполнения наказаний при Министерстве юстиции КР, где отбывают наказание опасные преступники, обеспечивать конвоирование и охрану подсудимых в судах Бишкека, где проходят различные процессы над людьми, совершившими тяжкие преступления, в том числе и над лидерами организованных преступных группировок. Также бойцы будут осуществлять перевозку преступников и лиц, заключенных под стражу.


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URL: https://www.vb.kg/409572
Теги:
ГСИН, присяга, Кыргызстан
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