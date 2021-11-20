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Ученые оценили эффективность масок в борьбе с COVID-19

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Ношение масок снижает распространение коронавируса на 53%, выяснили ученые Университета Монаша в Австралии и Эдинбургского университета, передает РБК со ссылкой на исследование в журнале The BMJ.

Авторы проанализировали более 30 других научных работ, посвященных эффективности мер борьбы с коронавирусом. В частности, это шесть исследований, где изучалась связь между ношением масок и снижением заболеваемости COVID-19. В них участвовали в общей сложности почти 390 тыс. человек, у 2,6 тыс. из которых выявили коронавирус.

Согласно этим исследованиям, ношение масок снижает заболеваемость COVID-19 на 53%, выяснили ученые.

Соблюдение социальной социальной дистанции, в свою очередь, сокращает распространение коронавируса на четверть. Регулярное мытье рук также снижает заболеваемость на 53%. Однако из-за немногочисленности соответствующих исследований ученые не сочли эти данные статистически значимыми.

В заключение авторы исследования пришли к выводу, что собранные данные указывают на пользу мытья рук, ношения масок и соблюдения социальной дистанции в борьбе с коронавирусом. Насколько эффективны другие меры, такие как закрытие школ или предприятий, ограничение перелетов, пока не ясно, отметили ученые.

В России по-прежнему действует обязательный масочный режим в общественных местах и транспорте. Нарушителям грозит штраф: в Москве он составляет от 4 тыс. до 5 тыс. руб. для физлиц.

Существуют маски разных видов, но самые эффективные - одноразовые, изготовленные из нетканых материалов, сообщило Роскачество. Ведомство провело исследование вместе с Федеральным медико-биологическим агентством и выяснило, что у тканевых масок низкая степень бактериальной защиты, поскольку между волокнами материала есть небольшие отверстия, которые пропускают бактерии. Помимо этого такие маски впитывают влагу, а вместе с ней и микробов, отметили в Роскачестве.


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URL: https://www.vb.kg/409581
Теги:
наука, коронавирус, маски
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