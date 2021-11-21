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Британия изучает возможность дипломатического бойкота Олимпиады-2022

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность дипломатического бойкота предстоящих зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году в знак протеста против действий Китая в области прав человека. Об этом сообщает в субботу газета The Times.

По ее данным, в правительстве развернута "активная дискуссия" о том, следует ли Великобритании последовать примеру Соединенных Штатов, которые ранее объявили о возможном дипломатическом бойкоте Олимпиады-2022 со своей стороны. По утверждению издания, министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс поддерживает эту идею.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпийские игры - с 4 по 13 марта.

Как сообщила 16 ноября газета The Washington Post, администрация США планирует устроить дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине, предусматривающий отказ от отправки должностных лиц на торжества по случаю этих состязаний.

Окончательное решение на этот счет в Вашингтоне еще не принято. Однако Байдену, по сведениям The Washington Post, уже переданы рекомендации о бойкоте, с которыми он намерен согласиться. Данное решение президента ожидается, по данным издания, до конца текущего месяца.


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URL: https://www.vb.kg/409628
Теги:
Великобритания, Китай, США, Олимпийские игры
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