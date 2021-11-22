В Бишкеке состоялась юбилейная конференция Общественных Советов Государственных Органов КР (ОСГО КР) на тему "10 лет Общественным советам как одному из эффективных институтов гражданского участия". Мероприятие было организовано в партнерстве с проектом Европейского Союза "Открытые сообщества - открытые СМИ".

Важно отметить, что в Кыргызстана на сегодня работают два типа общественных Советов: Общественные советы государственных органов (ОСГО), которые несут свою службу при Министерствах и ведомствах страны и Малые общественные советы (МОС), общественные советы, работающие непосредственно с населением в областях и районах страны.

Это настоящий институт общественного мониторинга и мост соединяющий население и государство, который изучает чаяния народа, проблемы людей и населенных пунктов и этой информацией делиться с государством, и совместно с государством старается найти пути выхода и решения проблем.

Прибывшие со всей страны члены государственных и малых общественных советов, представители государственных органов, организаций гражданского общества, международных организаций и медиа сообщества проанализировали уже сделанное. Надо отметить что члены МОС и ОСГО - люди выборные и за все эти годы прошли десятки тренингов, стали специалистами в области проведения мониторинга. оценки, работы с отчетами. Уникальный институт, который именно сейчас особенно нужен стране. И государство уже может заказывать исследования, изучать совместно с МОСами и ОСГО - вопросы, стоящие перед страной, людьми, государством.

Отрадно, что государство видит труд общественников. Но так было не всегда. Сейчас же заведующий отделом разработки политики и реализации реформ Администрации Президента КР Аскар Бешимов поздравил участников от имени Администрации Президента КР с 10-летним юбилеем и подчеркнул важность деятельности общественных советов в Кыргызстане.

При этом участники отметили, что его выступление не было пустым, он сделал реальную оценку плюсов и минусов этого общественного института Кыргызстана.

В своем поздравлении глава Представительства Европейского Союза в КР Эдуард Ауэр отметил Розу Отунбаеву, по его словам, она предложила идею создания общественных советов, результатом чего на данный момент более тысячи волонтеров продвигают общественные права в Кыргызстане.

Председатель Координационного совета общественных советов государственных органов КР Төлөнбек Абдыров в своем выступлении рассказал о достижениях ОСГО и дальнейших перспективах развития, а также отметил более тесное сотрудничество с МОС и Жогорку Кенешем КР. Отличившиеся члены ОСГО КР были награждены благодарственными письмами.

Национальный координатор проекта Европейского Союза "Открытые сообщества – Открытые СМИ" Светлана Баштовенко поделилась историей становления малых общественных советов (МОС) в Кыргызской Республике.

На встрече были подняты вопросы результативности деятельности малых общественных советов в Кыргызстане с момента создания, как независимой структуры, а также ОСГО КР. Кроме того, в рамках мероприятия были обсуждены темы совместных стратегических шагов по обеспечению эффективного взаимодействия государственных органов и граждан, оказанию комплексной социально-правовой помощи населению конкретного сообщества, определению наиболее эффективных форм и механизмов сотрудничества, которые бы обеспечивали публичность власти.

Представители МОСов рассказали о том как складывается работа МОСов на местах. Были подняты темы про успешные кейсы, механизмы взаимодействия с органов местного самоуправления и государственными органами.

В свою очередь председатели ОСГО КР, рассказали о результатах деятельности Общественных советов и внесли свои рекомендации и предложения, направленные на совершенствование и институциональное развитие Общественных советов. Презентация каждого выступающего - настоящий кладезь аналитики и информации, вдумчивое использование которой может помочь сделать Кыргызстану настоящий прорыв в области комфортной жизни в нашей стране. Оставит дома тысячи молодых людей, сохранит семьи, государство. А кадры ОСГО и МОС - достояние республики.

По итогам обсуждений и полученных рекомендаций участниками была подготовлена Резолюция по итогам 10-летней взаимовыгодной деятельности и новых планов реализации.

Проект Европейского Союза "Открытые сообщества - открытые СМИ" реализуется Консорциум неправительственных организаций Институт Густава Штреземана (Германия), Pro NGO! e.V. (Германия), ОО "Ресурсный центр для пожилых" (Кыргызстан), ОФ "Поколение-XXI" (Кыргызстан).